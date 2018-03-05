Полузащитник «Челси» Канте не играл с «Манчестер Сити» из-за обморока

Источник: AFP 2018

Как утверждает издание, хавбек на тренировке в пятницу на мгновение потерял сознание. Канте был направлен на обследование сердца, которое не выявило проблем. Причина, по которой игрок потерял сознание, не была установлена. Предполагается, что случившееся — следствие холодной погоды.

В воскресенье утром игрок чувствовал себя плохо, и в «Челси» решили не рисковать и не выпускать Канте на матч с «Сити». Как ожидается, Канте будет готов вернуться на поле в субботнем матче с «Кристал Пэлас».