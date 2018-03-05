Полузащитник «Челси» Канте не играл с «Манчестер Сити» из-за обморока
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Полузащитник лондонского футбольного клуба «Челси» Н’Голо Канте не играл в воскресном матче чемпионата Англии с «Манчестер Сити»
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Полузащитник лондонского футбольного клуба «Челси» Н’Голо Канте не играл в воскресном матче чемпионата Англии с «Манчестер Сити»
Как утверждает издание, хавбек на тренировке в пятницу на мгновение потерял сознание. Канте был направлен на обследование сердца, которое не выявило проблем. Причина, по которой игрок потерял сознание, не была установлена. Предполагается, что случившееся — следствие холодной погоды.
В воскресенье утром игрок чувствовал себя плохо, и в «Челси» решили не рисковать и не выпускать Канте на матч с «Сити». Как ожидается, Канте будет готов вернуться на поле в субботнем матче с «Кристал Пэлас».
В воскресенье 31-летний капитан итальянской «Фиорентины» Давиде Астори умер во сне предположительно от остановки сердца.
|Манчестер Сити
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1:0
Первый тайм: 0:0
|Челси
|Хосеп Гвардьола
|Антонио Конте
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|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|13
|Удары (всего)
|3
|3
|Удары в створ
|0
|5
|Угловые
|2
|8
|Фолы
|9
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Майкл Оливер (Англия)