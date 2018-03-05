Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Назван худший актер 2017 года
Поедание сердец оказалось эффективным средством от атеросклероза
Виктория Бекхэм отправила детей в школу в мороз
Трамп, Макрон и Меркель обеспокоены заявлениями Путина
Лауреат «Оскара» пришла на церемонию ненакрашенной
Текущие события
Футбол. Зарубежный
15:00
Звезда К
Александрия
Футбол. Зарубежный
5.03
Кристал Пэлас2
Манчестер Юнайтед3
Футбол. Зарубежный
5.03
Сельта2
Лас-Пальмас1
Футбол. Первый дивизион
5.03
Спартак-20
Факел0
Футбол. Еврокубки
22:45
Ливерпуль
Порту
Футбол. Еврокубки
22:45
ПСЖ
Реал
Все события
«РФ ушла на три поколения»: Кедми об изумлении США от слов Путина
Китай прокомментировал послание Путина
Как нас обманывают на автомойках? Самые популярные способы
Автосалон в Женеве: главные новинки выставки
100 дней до приказа: о готовности стадионов ЧМ-2018
Ответные матчи 1/8 Лиги чемпионов пройдут в Париже и Ливерпуле
Светлана Бондарчук вышла в свет в роскошном мини-платье
Лауреат «Оскара» пришла на церемонию ненакрашенной
Прибавка к зарплате улучшает здоровье
Долгая депрессия меняет мозг
Москвичи показали свои новые квартиры по реновации (фото)
Кандидат в президенты хочет перенести столицу
Фоторепортажи
20«Спартак» не пустил «Динамо» в плей-офф КХЛ
33Снежное дерби: «Локомотив» и «Спартак» сыграли вничью
5 марта, источник: Р-Спорт

Полузащитник «Челси» Канте не играл с «Манчестер Сити» из-за обморока

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Полузащитник лондонского футбольного клуба «Челси» Н’Голо Канте не играл в воскресном матче чемпионата Англии с «Манчестер Сити» из-за обморока, сообщает Telegraph.

Источник: AFP 2018

Как утверждает издание, хавбек на тренировке в пятницу на мгновение потерял сознание. Канте был направлен на обследование сердца, которое не выявило проблем. Причина, по которой игрок потерял сознание, не была установлена. Предполагается, что случившееся — следствие холодной погоды.

В воскресенье утром игрок чувствовал себя плохо, и в «Челси» решили не рисковать и не выпускать Канте на матч с «Сити». Как ожидается, Канте будет готов вернуться на поле в субботнем матче с «Кристал Пэлас».

В воскресенье 31-летний капитан итальянской «Фиорентины» Давиде Астори умер во сне предположительно от остановки сердца.

Манчестер Сити 1:0
Первый тайм: 0:0
Челси
4.03.2018, 19:00 Зрители: 54328 основной раунд: 29-й тур Etihad Stadium (City of Manchester Stadium)
Главные тренеры
Хосеп Гвардьола Антонио Конте
Голы
46′ Бернарду Силва (Д. Сильва) 20
Составы
Эдерсон 31
Кайл Уокер 2
Эмерик Ляпорт 14
Николас Отаменди 30
47′ Илкай Гюндоган 8
Кевин Де Брейне 17
Бернарду Силва 20
Лерой Сане 19
24′ 87′ Александр Зинченко 35
Луис да Силва Данилу 3
90′ Давид Сильва 21
Фил Фоден 47
85′ Серхио Агуэро 10
Габриэл Жезус 33
13 Тибо Куртуа
2 Антонио Рюдигер 57′
27 Андреас Кристенсен
28 Сесар Аспиликуэта
15 Виктор Мозес
3 Маркос Алонсо
4 Сеск Фабрегас
6 Дэнни Дринкуотер
11 Родригес Педро 82′
33 Эмерсон
22 Виллиан 78′
18 Оливье Жиру
10 Эден Азар 90′
9 Альваро Мората
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 3
3 Удары в створ 0
5 Угловые 2
8 Фолы 9
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Майкл Оливер (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Челси
НовостиМатчиСоставСтатистика
Манчестер Сити
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Продать во благо: как и почему олимпийцы избавляются от подаренных авто
Загитова пообещала дать мастер-класс Путину
Медведева уходит от тренера: это провокация или просто глупость?
СКА и «Северсталь» забросили 11 шайб в матче Кубка Гагарина
100 дней до приказа: о готовности стадионов ЧМ-2018
Ответные матчи 1/8 Лиги чемпионов пройдут в Париже и Ливерпуле
«Спартак» вновь не смог забить ЦСКА в матче плей-офф КХЛ
Альварес провалил допинг-тест перед реваншем с Головкиным
«Манчестер Юнайтед» победил «Кристал Пэлас», уступая 0:2
Спорт-Экспресс
Авто
Назван лучший автомобиль в Европе Лучшим автомобилем в Европе в 2018 году стал кроссовер Volvo XC40
Hi-Tech
В России появился смартфон в честь Путина (фото) Известная компания выпустила эксклюзивную модель iPhone и предложила 6 названий для новой российской ракеты
Кино
Назван худший актер 2017 года По традиции за день до награждения лауреатов премии «Оскар» были названы победители антипремии «Золотая малина»
Недвижимость
Россияне взяли очень много ипотек
Мусульман возмутила мечеть в форме еврейской кипы
В Петербурге построят кольцевую линию метро за 300 млрд рублей
Хостел в доме снижает стоимость недвижимости
Леди
«Оскар-2018»: лучшие платья церемонии Вручение наград американской киноакадемии прошло в 90-й раз
Дети
Светлана Лобода ждет второго ребенка По данным журналистов, певица забеременела от популярного немецкого музыканта
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как выбрать плитку для маленькой ванной: 7 профессиональных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь