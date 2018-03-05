Марио Балотелли: Готов вернуться в Италию. Мне нравятся «Ювентус» и «Наполи»

Источник: РИА "Новости"

Ранее агент футболиста Мино Райола сообщил, что обсуждал возможность трудоустройства своего клиента с «Ювентусом», «Ромой», «Наполи» и «Интером», за который Балотелли уже выступал с 2007 по 2010 год. В серии А он также защищал цвета «Милана» (2013−2014, 2015−2016 гг).

— Мой агент Мино Райола позаботится о моем будущем, — сказал в эфире Rai Sport Балотелли. — Я точно знаю, что готов к возвращению в Италию. Но, думаю, переезд в Милан осложнился бы тем, что это был бы третий раз. «Ювентус» и «Наполи» — это те команды, которые мне нравятся.