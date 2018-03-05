Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стал известен главный претендент на победу в «Евровидении 2018»
Поедание сердец оказалось эффективным средством от атеросклероза
Светлана Лобода ждет второго ребенка
В римском метро нашли дом военачальника II века
Ренату Литвинову перепутали с Эвелиной Хромченко
Текущие события
Футбол. Зарубежный
15:00
Звезда К
Александрия
Футбол. Зарубежный
5.03
Кристал Пэлас2
Манчестер Юнайтед3
Футбол. Зарубежный
5.03
Сельта2
Лас-Пальмас1
Футбол. Первый дивизион
5.03
Спартак-20
Факел0
Футбол. Еврокубки
22:45
Ливерпуль
Порту
Футбол. Еврокубки
22:45
ПСЖ
Реал
Все события
Соколовская: Разрыв контракта с «Газпромом»- это был наш план
Математик рассчитал сроки начала III мировой войны
Как нас обманывают на автомойках? Самые популярные способы
Автосалон в Женеве: главные новинки выставки
Медведева уходит от тренера: это провокация или просто глупость?
СКА и «Северсталь» забросили 11 шайб в матче Кубка Гагарина
Светлана Бондарчук вышла в свет в роскошном мини-платье
Лауреат «Оскара» пришла на церемонию ненакрашенной
Диабет второго типа оказался пятью разными заболеваниями
У красного вина и шоколада нашли новые полезные свойства
В Москве попытались ограбить квартиру депутата Госдумы
7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Фоторепортажи
20«Спартак» не пустил «Динамо» в плей-офф КХЛ
33Снежное дерби: «Локомотив» и «Спартак» сыграли вничью
5 марта, источник: Спорт-Экспресс

Марио Балотелли: Готов вернуться в Италию. Мне нравятся «Ювентус» и «Наполи»

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли заявил о желании вернуться в чемпионат Италии. По словам 27-летнего форварда, приоритетными вариантами для него являются «Ювентус» и «Наполи».

Источник: РИА "Новости"

Ранее агент футболиста Мино Райола сообщил, что обсуждал возможность трудоустройства своего клиента с «Ювентусом», «Ромой», «Наполи» и «Интером», за который Балотелли уже выступал с 2007 по 2010 год. В серии А он также защищал цвета «Милана» (2013−2014, 2015−2016 гг).

— Мой агент Мино Райола позаботится о моем будущем, — сказал в эфире Rai Sport Балотелли. — Я точно знаю, что готов к возвращению в Италию. Но, думаю, переезд в Милан осложнился бы тем, что это был бы третий раз. «Ювентус» и «Наполи» — это те команды, которые мне нравятся.

Напомним, контракт Балотелли с «Ниццей» рассчитан до лета 2018 года. В этом сезоне форвард принял участие в 30 матчах во всех турнирах, забив 22 мяча и отдав 1 голевую передачу.

Ницца
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ювентус
НовостиМатчиСоставСтатистика
Наполи
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Дичь дня. Загитовой сорвали тренировку
Медведева уходит от тренера: это провокация или просто глупость?
СКА и «Северсталь» забросили 11 шайб в матче Кубка Гагарина
100 дней до приказа: о готовности стадионов ЧМ-2018
Ответные матчи 1/8 Лиги чемпионов пройдут в Париже и Ливерпуле
«Спартак» вновь не смог забить ЦСКА в матче плей-офф КХЛ
Альварес провалил допинг-тест перед реваншем с Головкиным
«Манчестер Юнайтед» победил «Кристал Пэлас», уступая 0:2
Новости
Авто
Назван лучший автомобиль в Европе Лучшим автомобилем в Европе в 2018 году стал кроссовер Volvo XC40
Hi-Tech
В России появился смартфон в честь Путина (фото) Известная компания выпустила эксклюзивную модель iPhone и предложила 6 названий для новой российской ракеты
Кино
Назван худший актер 2017 года По традиции за день до награждения лауреатов премии «Оскар» были названы победители антипремии «Золотая малина»
Недвижимость
Москвичи показали свои новые квартиры по реновации (фото)
Кандидат в президенты хочет перенести столицу
Названы сроки переезда Минкомсвязи в «Москва-Сити»
В Москве появился первый собственник жилья по реновации
Леди
«Оскар-2018»: лучшие платья церемонии Вручение наград американской киноакадемии прошло в 90-й раз
Дети
Светлана Лобода ждет второго ребенка По данным журналистов, певица забеременела от популярного немецкого музыканта
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как выбрать плитку для маленькой ванной: 7 профессиональных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь