Открыто уголовное дело в связи со смертью футболиста сборной Италии Давиде Астори

«Мы открыли уголовное дело в связи с версией о непредумышленном убийстве. Пока нет подозреваемых. В ближайшее время состоится вскрытие», — цитирует де Николо Football Italia со ссылкой на Radio Rai.

«Фиорентина» в воскресенье объявила о смерти 31-летнего Астори. По данным СМИ, футболист умер во сне в отеле в Удине, где «фиалки» разместились перед игрой чемпионата Италии с «Удинезе». Впоследствии матч «Фиорентины» с «Удинезе» и все другие игры серии А, запланированные на воскресенье, были отменены. Сообщалось, что прокуратура Италии рассматривает версию, согласно которой футболист умер «из-за остановки сердца, вызванной естественными причинами».