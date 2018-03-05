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16:00 (мск), источник: Р-Спорт

Открыто уголовное дело в связи со смертью футболиста сборной Италии Давиде Астори

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Прокурор Удине Антонио де Николо заявил об открытии уголовного дела в связи со смертью футболиста сборной Италии и «Фиорентины» Давиде Астори.

Источник: AP 2018

«Мы открыли уголовное дело в связи с версией о непредумышленном убийстве. Пока нет подозреваемых. В ближайшее время состоится вскрытие», — цитирует де Николо Football Italia со ссылкой на Radio Rai.

«Фиорентина» в воскресенье объявила о смерти 31-летнего Астори. По данным СМИ, футболист умер во сне в отеле в Удине, где «фиалки» разместились перед игрой чемпионата Италии с «Удинезе». Впоследствии матч «Фиорентины» с «Удинезе» и все другие игры серии А, запланированные на воскресенье, были отменены. Сообщалось, что прокуратура Италии рассматривает версию, согласно которой футболист умер «из-за остановки сердца, вызванной естественными причинами».

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