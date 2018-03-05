Защитник «Кайрата» перешел в «Жетысу»

Футболист уже прибыл в расположение нового клуба, который проводит последние дни на учебно-тренировочном сборе в Турции.

23-летний Рудосельский является воспитанником алматинского клуба и успел провести за основную команду свыше 60 матчей. Однако после тяжелой травмы экс-футболист молодежной сборной Казахстана, вызывавшийся и в национальную команду, набрать форму не сумел. Тренерский штаб «Кайрата» во главе с Карлосом Феррером дал понять, что не видит места игроку в основном составе.