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15:34 (мск), источник: Vesti.kz

Защитник «Кайрата» перешел в «Жетысу»

Центральный защитник «Кайрата» Тимур Рудосельский в новом сезоне будет выступать в «Жетысу», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Футболист уже прибыл в расположение нового клуба, который проводит последние дни на учебно-тренировочном сборе в Турции.

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23-летний Рудосельский является воспитанником алматинского клуба и успел провести за основную команду свыше 60 матчей. Однако после тяжелой травмы экс-футболист молодежной сборной Казахстана, вызывавшийся и в национальную команду, набрать форму не сумел. Тренерский штаб «Кайрата» во главе с Карлосом Феррером дал понять, что не видит места игроку в основном составе.

Ранее «Кайрат» отдал в аренду «Жетысу» защитника Ермека Куантаева и нападающего Рифата Нурмагамета.

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