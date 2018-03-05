Болельщики «Фиорентины» несут к домашнему стадиону цветы и шарфы в память об Астори

Астори скончался в воскресенье в возрасте 31 года. По данным СМИ, он умер во сне в отеле в Удине, где «Фиорентина» разместилась перед воскресной игрой чемпионата Италии. Впоследствии матч «Фиорентины» с «Удинезе» и все другие игры серии А, запланированные на воскресенье, были отменены. Прокуратура Италии в настоящее время рассматривает версию, согласно которой футболист умер «из-за остановки сердца, вызванной естественными причинами».
Сразу после печальной новости болельщики «фиалок» стали приходить к домашней арене «Артемио Франки» и оставлять на ограждении шарфы, фотографии, цветы и свечи в память о капитане команды.
Также «Фиорентина» в своем микроблоге в Twitter сообщила, что ближайшие матчи женской и молодежных команд перенесены на другие даты.