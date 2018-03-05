Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Назван худший актер 2017 года
«Не по-человечески»: Ляшко обвинил РФ в том, что украинцы мерзнут
Светлана Лобода ждет второго ребенка
Новый вид мошенничества лишает россиян квартир
Светлана Бондарчук вышла в свет в роскошном мини-платье
Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:00
Сельта
Лас-Пальмас
Футбол. Первый дивизион
15:00
Спартак-20
Факел0
Футбол. Зарубежный
4.03
Милан
Интер
Футбол. Зарубежный
4.03
Марсель1
Нант1
Футбол. Зарубежный
6.03
Звезда К
Александрия
Все события
При остановке транзита газа через Украину сложится ЧС – Додон
Минфин ввел налог на бани, сараи и теплицы
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру
Самые необычные тротуары
CAS: «Дело Мутко» рассматривается
«Автомобилист» сравнял счет в серии плей-офф КХЛ с «Металлургом»
Ренату Литвинову перепутали с Эвелиной Хромченко
Эмма Уотсон и Холли Берри блистали на вечеринке Vanity Fair
Диабет второго типа оказался пятью разными заболеваниями
У красного вина и шоколада нашли новые полезные свойства
Жильцы ростовского дома боятся зайти в подъезд из-за сосульки
Названо число пустующих квартир в Москве
Фоторепортажи
14Прибытие российских олимпийцев в аэропорт Шереметьево
8Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира WBO
14:23 (мск), источник: Р-Спорт

Болельщики «Фиорентины» несут к домашнему стадиону цветы и шарфы в память об Астори

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Болельщики «Фиорентины» несут к домашнему стадиону клуба цветы и шарфы в память об умершем капитане итальянской футбольной команды Давиде Астори.

Источник: AP 2018

Астори скончался в воскресенье в возрасте 31 года. По данным СМИ, он умер во сне в отеле в Удине, где «Фиорентина» разместилась перед воскресной игрой чемпионата Италии. Впоследствии матч «Фиорентины» с «Удинезе» и все другие игры серии А, запланированные на воскресенье, были отменены. Прокуратура Италии в настоящее время рассматривает версию, согласно которой футболист умер «из-за остановки сердца, вызванной естественными причинами».

Сразу после печальной новости болельщики «фиалок» стали приходить к домашней арене «Артемио Франки» и оставлять на ограждении шарфы, фотографии, цветы и свечи в память о капитане команды.

Также «Фиорентина» в своем микроблоге в Twitter сообщила, что ближайшие матчи женской и молодежных команд перенесены на другие даты.

Фиорентина
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Продать во благо: как и почему олимпийцы избавляются от подаренных авто
Загитова пообещала дать мастер-класс Путину
CAS: «Дело Мутко» рассматривается
«Авангард» разгромил «Салават Юлаев» и сравнял счет в серии
«Спартаку» грозит закрытие сектора за расизм в адрес Гилерме
Отказ от бойкота. Биатлонисты не поддержали американцев
Перенесенный матч «Крылья Советов» — «Спартак» пройдет 4 апреля
Карякин стал победителем турнира по блицу на Мемориале Таля
«Автомобилист» сравнял счет в серии плей-офф КХЛ с «Металлургом»
Новости
Авто
Что купить за миллион? Выбираем секонд-хенд Какие подержанные бестселлеры можно купить за эту сумму сегодня?
Hi-Tech
В России появился смартфон в честь Путина (фото) Известная компания выпустила эксклюзивную модель iPhone и предложила 6 названий для новой российской ракеты
Кино
Назван худший актер 2017 года По традиции за день до награждения лауреатов премии «Оскар» были названы победители антипремии «Золотая малина»
Недвижимость
Москвичи показали свои новые квартиры по реновации (фото)
Кандидат в президенты хочет перенести столицу
Названы сроки переезда Минкомсвязи в «Москва-Сити»
В Москве появился первый собственник жилья по реновации
Леди
«Оскар-2018»: лучшие платья церемонии Вручение наград американской киноакадемии прошло в 90-й раз
Дети
Светлана Лобода ждет второго ребенка По данным журналистов, певица забеременела от популярного немецкого музыканта
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Как из однушки сделать двушку: 16 лучших идей
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь