Болельщики «Фиорентины» несут к домашнему стадиону цветы и шарфы в память об Астори

Астори скончался в воскресенье в возрасте 31 года. По данным СМИ, он умер во сне в отеле в Удине, где «Фиорентина» разместилась перед воскресной игрой чемпионата Италии. Впоследствии матч «Фиорентины» с «Удинезе» и все другие игры серии А, запланированные на воскресенье, были отменены. Прокуратура Италии в настоящее время рассматривает версию, согласно которой футболист умер «из-за остановки сердца, вызванной естественными причинами».