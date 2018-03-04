Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Европа приняла окончательное решение по «Северному потоку – 2»
Прибавка к зарплате улучшает здоровье
Дочь Анны Хилькевич снялась в фотосессии вместе с мамой
Главный онколог Москвы рассказал, как избежать рак
Виктория Боня переборщила с фотошопом
Текущие события
Футбол. Первый дивизион
15:00
Спартак-2
Факел
Футбол. Зарубежный
4.03
Марсель1
Нант1
Футбол. Зарубежный
4.03
Валенсия2
Бетис0
Футбол. Зарубежный
4.03
Милан
Интер
Футбол. Зарубежный
4.03
Карпаты0
Шахтер Д3
Футбол. Зарубежный
4.03
Реал Сосьедад2
Алавес1
Футбол. Зарубежный
4.03
Фрайбург0
Бавария4
Футбол. Премьер-лига
4.03
Арсенал Т1
Ахмат0
Футбол. Зарубежный
4.03
Манчестер Сити1
Челси0
Футбол. Зарубежный
4.03
Монпелье1
Лион1
Футбол. Зарубежный
4.03
Барселона1
Атлетико0
Футбол. Зарубежный
4.03
Динамо К3
Заря Лг2
Футбол. Зарубежный
4.03
Кельн2
Штутгарт3
Все события
"Россия хлопнет дверью": Гордон ответил "Нафтогазу"
Медведева не сядет за руль «олимпийской» BMW
Готовится ядерный удар по России - Лавров подтвердил
Путин признался, что гулял по улицам неузнанным
«Челси» потерпел 4-е поражение в пяти последних матчах АПЛ
600-й гол Месси в карьере помог «Барселоне» победить «Атлетико»
Пугачева, Долина и другие на юбилее Вячеслава Зайцева
Виктория Боня переборщила с фотошопом
Прибавка к зарплате улучшает здоровье
Долгая депрессия меняет мозг
Путин призвал сделать налог на имущество справедливым
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей
Фоторепортажи
9Матч «Зенит» — «Амкар» завершился судейским скандалом
13Еврофутбол: дебют сына Веа за «ПСЖ», «Ман Сити» победил «Челси»
01:51 (мск), источник: Р-Спорт

Гвардиола: Не представлял, что «Манчестер Сити» сможет так доминировать в сезоне

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы в чемпионате Англии над лондонским «Челси» признался, что не мог представить, что его команда будет так впечатляюще выглядеть в текущем сезоне.

Источник: Reuters

В воскресенье «Сити» в 29-м туре чемпионата Англии дома победил «Челси» со счетом 1:0. «Горожане» лидируют в турнирной таблице английского чемпионата с отрывом в 18 очков от второго места.

«Чувствовал ли я, что возможно такое доминирование? Ни в коем случае, нет, нет, кто мог в это поверить? Я думаю, если вы спросите игроков, они тоже не могли в это поверить. Что касается того, как мы сегодня играли, мы проявили такое же желание, как и на “Стэмфорд Бридж” (в первом круге в сентябре “Сити” также победил — 1:0), и это то, что мне больше всего нравится», — сказал Гвардиола, которого цитирует Рейтер.

За 29 матчей в текущем сезоне английской премьер-лиги «Манчестер Сити» проиграл лишь однажды и трижды сыграл вничью.

«Мы не собираемся играть для рекордов. Рекорды — это всегда следствие того, что ты сделал, но это не главное. Что на самом деле важно — это быть чемпионами», — отметил испанский специалист.

Манчестер Сити 1:0
Первый тайм: 0:0
Челси
4.03.2018, 19:00 основной раунд: 29-й тур Etihad Stadium (City of Manchester Stadium)
Главные тренеры
Хосеп Гвардьола Антонио Конте
Голы
46′ Бернарду Силва (Д. Сильва) 20
Составы
Эдерсон 31
Кайл Уокер 2
Эмерик Ляпорт 14
Николас Отаменди 30
47′ Илкай Гюндоган 8
Кевин Де Брейне 17
Бернарду Силва 20
Лерой Сане 19
24′ 87′ Александр Зинченко 35
Луис да Силва Данилу 3
90′ Давид Сильва 21
Фил Фоден 47
85′ Серхио Агуэро 10
Габриэл Жезус 33
13 Тибо Куртуа
2 Антонио Рюдигер 57′
27 Андреас Кристенсен
28 Сесар Аспиликуэта
15 Виктор Мозес
3 Маркос Алонсо
4 Сеск Фабрегас
6 Дэнни Дринкуотер
11 Родригес Педро 82′
33 Эмерсон
22 Виллиан 78′
18 Оливье Жиру
10 Эден Азар 90′
9 Альваро Мората
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 3
3 Удары в створ 0
5 Угловые 2
8 Фолы 9
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Майкл Оливер (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Манчестер Сити
НовостиМатчиСоставСтатистика
Челси
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Продать во благо: как и почему олимпийцы избавляются от подаренных авто
Загитова пообещала дать мастер-класс Путину
Илья Геркус: Запрет баннера «Спартака» — ответ за первый круг
Норвежцы отдыхают: Клебо и Бьорген не выдерживают темпа россиян
«Челси» потерпел 4-е поражение в пяти последних матчах АПЛ
600-й гол Месси в карьере помог «Барселоне» победить «Атлетико»
Александр Емельяненко нокаутировал поляка Байора за три минуты
Игроки СКА не получили ни одного удаления в матче Кубка Гагарина
Российские паралимпийцы прибыли в Корею для участия в Играх-2018
Новости
Авто
Внедорожник Lamborghini: видео с презентации В конце февраля Lamborghini представила в России свой внедорожник под названием Urus. У нас он будет стоить от 15,2 млн рублей. Смотрите видео об этом автомобиле!
Hi-Tech
Киберслизень с искусственным интеллектом не уступает настоящему хищнику Ученые создали виртуального хищника, который имеет зачатки самосознания
Кино
7 российских исторических сериалов, которые не стыдно смотреть Кто сказал, что исторические сериалы скучны и предсказуемы? «Кино Mail.Ru» предлагает вашему вниманию семь увлекательных костюмированных драм, снятых в России и притом очень качественно
Недвижимость
Как выглядит реновация в других странах
Кремль хотят освободить для прогулок
Во имя защитника: что строили женщины для своих мужчин
Россияне взяли очень много ипотек
Леди
«Оскар-2018»: лучшие платья церемонии Вручение наград американской киноакадемии прошло в 90-й раз
Дети
Светлана Лобода ждет второго ребенка По данным журналистов, певица забеременела от популярного немецкого музыканта
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как выбрать плитку для маленькой ванной: 7 профессиональных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь