Гвардиола: Не представлял, что «Манчестер Сити» сможет так доминировать в сезоне

«Чувствовал ли я, что возможно такое доминирование? Ни в коем случае, нет, нет, кто мог в это поверить? Я думаю, если вы спросите игроков, они тоже не могли в это поверить. Что касается того, как мы сегодня играли, мы проявили такое же желание, как и на “Стэмфорд Бридж” (в первом круге в сентябре “Сити” также победил — 1:0), и это то, что мне больше всего нравится», — сказал Гвардиола, которого цитирует Рейтер.