Гвардиола: Не представлял, что «Манчестер Сити» сможет так доминировать в сезоне

В воскресенье «Сити» в 29-м туре чемпионата Англии дома победил «Челси» со счетом 1:0. «Горожане» лидируют в турнирной таблице английского чемпионата с отрывом в 18 очков от второго места.
«Чувствовал ли я, что возможно такое доминирование? Ни в коем случае, нет, нет, кто мог в это поверить? Я думаю, если вы спросите игроков, они тоже не могли в это поверить. Что касается того, как мы сегодня играли, мы проявили такое же желание, как и на “Стэмфорд Бридж” (в первом круге в сентябре “Сити” также победил — 1:0), и это то, что мне больше всего нравится», — сказал Гвардиола, которого цитирует Рейтер.
За 29 матчей в текущем сезоне английской премьер-лиги «Манчестер Сити» проиграл лишь однажды и трижды сыграл вничью.
«Мы не собираемся играть для рекордов. Рекорды — это всегда следствие того, что ты сделал, но это не главное. Что на самом деле важно — это быть чемпионами», — отметил испанский специалист.