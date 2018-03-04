«Марселю» удалось уйти от поражения в матче с «Нантом» в добавленное время

Автором первого гола в этой игре стал защитник «канареек» Лео Дюбуа, отправивший мяч в сетку на 11-й минуте. Незадолго до забитого мяча арбитр встречи столкнулся с хавбеком хозяев Димитри Пайетом. Атака «Марселя» прервалась, а их соперники, завладевшие инициативой, сумели реализовать свой шанс.