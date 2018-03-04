«Марселю» удалось уйти от поражения в матче с «Нантом» в добавленное время
«Марсель» и «Нант» разошлись миром в матче 28-го тура чемпионата Франции. Встреча проходила на стадионе «Велодром» в Марселе и завершилась со счётом 1:1.
«Марсель» и «Нант» разошлись миром в матче 28-го тура чемпионата Франции. Встреча проходила на стадионе «Велодром» в Марселе и завершилась со счётом 1:1.
Автором первого гола в этой игре стал защитник «канареек» Лео Дюбуа, отправивший мяч в сетку на 11-й минуте. Незадолго до забитого мяча арбитр встречи столкнулся с хавбеком хозяев Димитри Пайетом. Атака «Марселя» прервалась, а их соперники, завладевшие инициативой, сумели реализовать свой шанс.
Флорьян Товен помог своей команде отыграться уже в добавленное ко второму тайму время. Концовку встречи гости проводили в меньшинстве: красную карточку получил Николя Паллуа.
«Марсель» замыкает тройку лидеров турнирной таблицы чемпионата Франции с 56 очками. «Нант», набрав 40 баллов, расположился на седьмой строчке.
|Руди Гарсия
|Клаудио Раньери
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|3
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|10
|Удары (всего)
|9
|1
|Удары в створ
|3
|6
|Угловые
|3
|4
|Фолы
|15
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Антони Готье (Франция)