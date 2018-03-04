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01:11 (мск), источник: Чемпионат.com

«Марселю» удалось уйти от поражения в матче с «Нантом» в добавленное время

«Марсель» и «Нант» разошлись миром в матче 28-го тура чемпионата Франции. Встреча проходила на стадионе «Велодром» в Марселе и завершилась со счётом 1:1.

Источник: AFP 2018

Автором первого гола в этой игре стал защитник «канареек» Лео Дюбуа, отправивший мяч в сетку на 11-й минуте. Незадолго до забитого мяча арбитр встречи столкнулся с хавбеком хозяев Димитри Пайетом. Атака «Марселя» прервалась, а их соперники, завладевшие инициативой, сумели реализовать свой шанс.

Флорьян Товен помог своей команде отыграться уже в добавленное ко второму тайму время. Концовку встречи гости проводили в меньшинстве: красную карточку получил Николя Паллуа.

«Марсель» замыкает тройку лидеров турнирной таблицы чемпионата Франции с 56 очками. «Нант», набрав 40 баллов, расположился на седьмой строчке.

Марсель 1:1
Первый тайм: 0:1
Нант
4.03.2018, 23:00 основной раунд: 28-й тур Velodrome
Главные тренеры
Руди Гарсия Клаудио Раньери
Голы
90+5′ Флориан Товен 26
15 Лео Дюбуа 11′
Составы
Стив Манданда 30
Жорже Пиреш Роланду 6
70′ Жордан Амави 18
55′ Адиль Рами 23
4′ Луиз Густаву 19
Флориан Товен 26
Димитри Пайет 10
Валер Жермен 28
65′ Морган Сансон 8
Лукас Окампос 5
80′ Буна Сарр 17
Хироки Сакаи 2
66′ Андре-Франк Замбо 29
Максим Лопес 27
30 Чиприан Тэтэрушану
3 Диегу Карлос
4 Николя Паллуа 39′ 90+5′
6 Педру Алвес Лукас Лима
12 Чидози Авазьем
15 Лео Дюбуа 35′
21 Рене Крхин
28 Валентен Ронжье
9 Эмилиано Сала
20 Андрей Жиротто 90′ 87′
19 Абдулай Туре
23 Жорис Кайембе 45′
7 Жюль Илоки
Статистика
3 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 9
1 Удары в створ 3
6 Угловые 3
4 Фолы 15
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Антони Готье (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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