«Минус 18»: Гвардьола обыграл Конте и приблизил его к увольнению

Источник: AFP 2018

В преддверии матча на «Этихаде» тренеры «Манчестер Сити» и «Челси» хвалебно отзывались о работе друг друга. Такое не часто встретишь в Англии, где накал борьбы за место в первой четверке и въедливая пресса постоянно провоцируют конфликты. Но Пеп Гвардьола и Антонио Конте уважают друг друга. Испанец заявил, что люди не до конца осознают, что сделал и чего добился Конте в Англии. Итальянец ответил любезностью: «Манчестер Сити» тратит много денег, но вместе с хорошим тренером это дает результат.

Ко встрече с «Челси» команда Гвардьолы подошла после очень тяжелого периода. Почти весь февраль «Манчестер» играл каждые три дня, кроме небольшой паузы перед финалом Кубка лиги. Уверенная победа на «Уэмбли» над «Арсеналом» (3:0) принесла каталонцу первый титул в его английской карьере. Этот трофей представили болельщикам перед воскресным матчем.

Гвардьоле было не до празднования — его волновала форма своих футболистов. В четверг «горожане» снова обыграли «Арсенал» (3:0) — уже в премьер-лиге. Пепу пришлось выставить основной состав, который спустя три дня вышел и на игру с «Челси». Травмы всерьез осложнили жизнь «Манчестеру», у которого в запасе не было почти никого, кто мог бы по ходу игры усилить атаку. Лишь только-только восстановившийся после травмы Габриэл Жезус и 17-летний (!) Фил Фоуден.

Но первый тайм позволил Гвардьоле и болельщикам «Сити» расслабиться. Хозяева переиграли «Челси», будто это команда Конте выступала месяц без отдыха. Лондонцы не только отдали «Манчестеру» мяч, но и ни разу не пробили по воротам Эдерсона. Главная ударная сила «Челси» Эден Азар изредка демонстрировал свой дриблинг, но не получал поддержки от партнеров. Вся команда сосредоточилась на том, чтобы не пропустить, — в этом и заключался план Конте.

В составе «Манчестера» самым опасным был Лерой Сане. 22-летний немецкий футболист часто выполнял свои фирменные проходы по бровке к воротам, которые потихоньку расшатывали оборону. На 27-й минуте он оказался на ударной позиции и прицельно пробил в дальний угол. Тибо Куртуа не дотянулся до мяча, но «Челси» спас Сесар Аспиликуэта, выбивший мяч из ворот.

Сразу после перерыва «Манчестер» открыл счет. Помог рикошет от Андреаса Кристенсена в своей штрафной, которым воспользовался Серхио Агуэро. Аргентинец скинул мяч Давиду Сильве, тот с левого фланга прострелил вдоль ворот на Бернарду Силву, и португалец отправил мяч в сетку.

Остаток матча «Сити» провел очень уверенно, сыграв по счету. Конте бросил в бой Оливье Жиру и Альваро Морату, но лондонцы не создали ни одного подходящего момента.