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4 марта, источник: Спорт-Экспресс

«Минус 18»: Гвардьола обыграл Конте и приблизил его к увольнению

«Челси» в гостях уступил «Манчестер Сити». «Горожане» — де-факто чемпионы.

Источник: AFP 2018

В преддверии матча на «Этихаде» тренеры «Манчестер Сити» и «Челси» хвалебно отзывались о работе друг друга. Такое не часто встретишь в Англии, где накал борьбы за место в первой четверке и въедливая пресса постоянно провоцируют конфликты. Но Пеп Гвардьола и Антонио Конте уважают друг друга. Испанец заявил, что люди не до конца осознают, что сделал и чего добился Конте в Англии. Итальянец ответил любезностью: «Манчестер Сити» тратит много денег, но вместе с хорошим тренером это дает результат.

Ко встрече с «Челси» команда Гвардьолы подошла после очень тяжелого периода. Почти весь февраль «Манчестер» играл каждые три дня, кроме небольшой паузы перед финалом Кубка лиги. Уверенная победа на «Уэмбли» над «Арсеналом» (3:0) принесла каталонцу первый титул в его английской карьере. Этот трофей представили болельщикам перед воскресным матчем.

Гвардьоле было не до празднования — его волновала форма своих футболистов. В четверг «горожане» снова обыграли «Арсенал» (3:0) — уже в премьер-лиге. Пепу пришлось выставить основной состав, который спустя три дня вышел и на игру с «Челси». Травмы всерьез осложнили жизнь «Манчестеру», у которого в запасе не было почти никого, кто мог бы по ходу игры усилить атаку. Лишь только-только восстановившийся после травмы Габриэл Жезус и 17-летний (!) Фил Фоуден.

Но первый тайм позволил Гвардьоле и болельщикам «Сити» расслабиться. Хозяева переиграли «Челси», будто это команда Конте выступала месяц без отдыха. Лондонцы не только отдали «Манчестеру» мяч, но и ни разу не пробили по воротам Эдерсона. Главная ударная сила «Челси» Эден Азар изредка демонстрировал свой дриблинг, но не получал поддержки от партнеров. Вся команда сосредоточилась на том, чтобы не пропустить, — в этом и заключался план Конте.

В составе «Манчестера» самым опасным был Лерой Сане. 22-летний немецкий футболист часто выполнял свои фирменные проходы по бровке к воротам, которые потихоньку расшатывали оборону. На 27-й минуте он оказался на ударной позиции и прицельно пробил в дальний угол. Тибо Куртуа не дотянулся до мяча, но «Челси» спас Сесар Аспиликуэта, выбивший мяч из ворот.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сразу после перерыва «Манчестер» открыл счет. Помог рикошет от Андреаса Кристенсена в своей штрафной, которым воспользовался Серхио Агуэро. Аргентинец скинул мяч Давиду Сильве, тот с левого фланга прострелил вдоль ворот на Бернарду Силву, и португалец отправил мяч в сетку.

Во время загрузки произошла ошибка.

Остаток матча «Сити» провел очень уверенно, сыграв по счету. Конте бросил в бой Оливье Жиру и Альваро Морату, но лондонцы не создали ни одного подходящего момента.

После встречи с «Арсеналом» Гвардьола заявил, что его команде нужно выиграть еще пять матчей, чтобы гарантировать себе первое место. Победа над «Челси» еще на шаг приблизила «Сити» к цели. Отрыв от преследователей увеличился до 18 очков. А Конте по-прежнему рискует лишиться работы.

Манчестер Сити 1:0
Первый тайм: 0:0
Челси
4.03.2018, 19:00 основной раунд: 29-й тур Etihad Stadium (City of Manchester Stadium)
Главные тренеры
Хосеп Гвардьола Антонио Конте
Голы
46′ Бернарду Силва (Д. Сильва) 20
Составы
Эдерсон 31
Кайл Уокер 2
Эмерик Ляпорт 14
Николас Отаменди 30
47′ Илкай Гюндоган 8
Кевин Де Брейне 17
Бернарду Силва 20
Лерой Сане 19
24′ 87′ Александр Зинченко 35
Луис да Силва Данилу 3
90′ Давид Сильва 21
Фил Фоден 47
85′ Серхио Агуэро 10
Габриэл Жезус 33
13 Тибо Куртуа
2 Антонио Рюдигер 57′
27 Андреас Кристенсен
28 Сесар Аспиликуэта
15 Виктор Мозес
3 Маркос Алонсо
4 Сеск Фабрегас
6 Дэнни Дринкуотер
11 Родригес Педро 82′
33 Эмерсон
22 Виллиан 78′
18 Оливье Жиру
10 Эден Азар 90′
9 Альваро Мората
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 3
3 Удары в створ 0
5 Угловые 2
8 Фолы 9
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Майкл Оливер (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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