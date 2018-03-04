«Минус 18»: Гвардьола обыграл Конте и приблизил его к увольнению
«Челси» в гостях уступил «Манчестер Сити». «Горожане» —
«Челси» в гостях уступил «Манчестер Сити». «Горожане» —
В преддверии матча на «Этихаде» тренеры «Манчестер Сити» и «Челси» хвалебно отзывались о работе друг друга. Такое не часто встретишь в Англии, где накал борьбы за место в первой четверке и въедливая пресса постоянно провоцируют конфликты. Но Пеп Гвардьола и Антонио Конте уважают друг друга. Испанец заявил, что люди не до конца осознают, что сделал и чего добился Конте в Англии. Итальянец ответил любезностью: «Манчестер Сити» тратит много денег, но вместе с хорошим тренером это дает результат.
Ко встрече с «Челси» команда Гвардьолы подошла после очень тяжелого периода. Почти весь февраль «Манчестер» играл каждые три дня, кроме небольшой паузы перед финалом Кубка лиги. Уверенная победа на «Уэмбли» над «Арсеналом» (3:0) принесла каталонцу первый титул в его английской карьере. Этот трофей представили болельщикам перед воскресным матчем.
Гвардьоле было не до празднования — его волновала форма своих футболистов. В четверг «горожане» снова обыграли «Арсенал» (3:0) — уже в
Но первый тайм позволил Гвардьоле и болельщикам «Сити» расслабиться. Хозяева переиграли «Челси», будто это команда Конте выступала месяц без отдыха. Лондонцы не только отдали «Манчестеру» мяч, но и ни разу не пробили по воротам Эдерсона. Главная ударная сила «Челси» Эден Азар изредка демонстрировал свой дриблинг, но не получал поддержки от партнеров. Вся команда сосредоточилась на том, чтобы не пропустить, — в этом и заключался план Конте.
В составе «Манчестера» самым опасным был Лерой Сане. 22-летний немецкий футболист часто выполнял свои фирменные проходы по бровке к воротам, которые потихоньку расшатывали оборону. На 27-й минуте он оказался на ударной позиции и прицельно пробил в дальний угол. Тибо Куртуа не дотянулся до мяча, но «Челси» спас Сесар Аспиликуэта, выбивший мяч из ворот.
Сразу после перерыва «Манчестер» открыл счет. Помог рикошет от Андреаса Кристенсена в своей штрафной, которым воспользовался Серхио Агуэро. Аргентинец скинул мяч Давиду Сильве, тот с левого фланга прострелил вдоль ворот на Бернарду Силву, и португалец отправил мяч в сетку.
Остаток матча «Сити» провел очень уверенно, сыграв по счету. Конте бросил в бой Оливье Жиру и Альваро Морату, но лондонцы не создали ни одного подходящего момента.
После встречи с «Арсеналом» Гвардьола заявил, что его команде нужно выиграть еще пять матчей, чтобы гарантировать себе первое место. Победа над «Челси» еще на шаг приблизила «Сити» к цели. Отрыв от преследователей увеличился до 18 очков. А Конте
|Манчестер Сити
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1:0
Первый тайм: 0:0
|Челси
|Хосеп Гвардьола
|Антонио Конте
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|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|13
|Удары (всего)
|3
|3
|Удары в створ
|0
|5
|Угловые
|2
|8
|Фолы
|9
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Майкл Оливер (Англия)