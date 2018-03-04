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«Манчестер Сити» победил «Челси» в матче чемпионата Англии
ТАСС, 4 марта. «Манчестер Сити» со счетом 1:0 обыграл «Челси» в домашнем матче 29-го тура чемпионата Англии по футболу.
ТАСС, 4 марта. «Манчестер Сити» со счетом 1:0 обыграл «Челси» в домашнем матче 29-го тура чемпионата Англии по футболу.
Единственный гол на 46-й минуте забил португальский полузащитник Бернарду Силва. Для «Челси» это поражение стало четвертым в пяти последних матчах чемпионата Англии.
«Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице, набрав 78 очков, «Челси» с 53 очками идет на пятом месте.
В следующем туре «Манчестер Сити» 12 марта на выезде сыграет со «Сток Сити», «Челси» 10 марта примет «Кристал Пэлас».
|Манчестер Сити
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1:0
Первый тайм: 0:0
|Челси
|Хосеп Гвардьола
|Антонио Конте
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|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|13
|Удары (всего)
|3
|3
|Удары в створ
|0
|5
|Угловые
|2
|8
|Фолы
|9
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Майкл Оливер (Англия)