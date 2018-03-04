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4 марта, источник: ТАСС

«Манчестер Сити» победил «Челси» в матче чемпионата Англии

ТАСС, 4 марта. «Манчестер Сити» со счетом 1:0 обыграл «Челси» в домашнем матче 29-го тура чемпионата Англии по футболу.

Источник: AFP 2018

Единственный гол на 46-й минуте забил португальский полузащитник Бернарду Силва. Для «Челси» это поражение стало четвертым в пяти последних матчах чемпионата Англии.

«Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице, набрав 78 очков, «Челси» с 53 очками идет на пятом месте.

В следующем туре «Манчестер Сити» 12 марта на выезде сыграет со «Сток Сити», «Челси» 10 марта примет «Кристал Пэлас».

Манчестер Сити 1:0
Первый тайм: 0:0
Челси
4.03.2018, 19:00 основной раунд: 29-й тур Etihad Stadium (City of Manchester Stadium)
Главные тренеры
Хосеп Гвардьола Антонио Конте
Голы
46′ Бернарду Силва (Д. Сильва) 20
Составы
Эдерсон 31
Кайл Уокер 2
Эмерик Ляпорт 14
Николас Отаменди 30
47′ Илкай Гюндоган 8
Кевин Де Брейне 17
Бернарду Силва 20
Лерой Сане 19
24′ 87′ Александр Зинченко 35
Луис да Силва Данилу 3
90′ Давид Сильва 21
Фил Фоден 47
85′ Серхио Агуэро 10
Габриэл Жезус 33
13 Тибо Куртуа
2 Антонио Рюдигер 57′
27 Андреас Кристенсен
28 Сесар Аспиликуэта
15 Виктор Мозес
3 Маркос Алонсо
4 Сеск Фабрегас
6 Дэнни Дринкуотер
11 Родригес Педро 82′
33 Эмерсон
22 Виллиан 78′
18 Оливье Жиру
10 Эден Азар 90′
9 Альваро Мората
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 3
3 Удары в створ 0
5 Угловые 2
8 Фолы 9
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Майкл Оливер (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Челси
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