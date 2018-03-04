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«Арсенал» потерпел четвертое поражение подряд с учетом всех турниров впервые с 2002 года
ТАСС, 4 марта. «Арсенал» уступил «Брайтону» со счетом 1:2 в гостевом матче 29-го тура чемпионата Англии по футболу.
ТАСС, 4 марта. «Арсенал» уступил «Брайтону» со счетом 1:2 в гостевом матче 29-го тура чемпионата Англии по футболу.
В составе «Брайтона» отличились Льюс Данк (7-я минута) и Гленн Мюррей (26). За «Арсенал» гол забил
«Арсенал» потерпел четвертое поражение подряд с учетом всех турниров впервые с октября 2002 года, клуб занимает шестое место в турнирной таблице с 45 очками. «Брайтон» находится на 10-й строчке (34). В следующем матче 11 марта «Арсенал» примет «Уотфорд», «Брайтон» днем ранее сыграет в гостях с «Эвертоном».
|Брайтон & Хоув
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2:1
Первый тайм: 2:1
|Арсенал
|Крис Хьютон
|Арсен Венгер
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|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|13
|Удары (всего)
|15
|6
|Удары в створ
|7
|6
|Угловые
|11
|13
|Фолы
|12
|6
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Кевин Френд (Англия)