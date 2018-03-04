«Арсенал» потерпел четвертое поражение подряд с учетом всех турниров впервые с 2002 года

«Арсенал» потерпел четвертое поражение подряд с учетом всех турниров впервые с октября 2002 года, клуб занимает шестое место в турнирной таблице с 45 очками. «Брайтон» находится на 10-й строчке (34). В следующем матче 11 марта «Арсенал» примет «Уотфорд», «Брайтон» днем ранее сыграет в гостях с «Эвертоном».