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18:49 (мск), источник: ТАСС

«Арсенал» потерпел четвертое поражение подряд с учетом всех турниров впервые с 2002 года

ТАСС, 4 марта. «Арсенал» уступил «Брайтону» со счетом 1:2 в гостевом матче 29-го тура чемпионата Англии по футболу.

Источник: AFP 2018

В составе «Брайтона» отличились Льюс Данк (7-я минута) и Гленн Мюррей (26). За «Арсенал» гол забил Пьер-Эмерик Обамеянг (43).

«Арсенал» потерпел четвертое поражение подряд с учетом всех турниров впервые с октября 2002 года, клуб занимает шестое место в турнирной таблице с 45 очками. «Брайтон» находится на 10-й строчке (34). В следующем матче 11 марта «Арсенал» примет «Уотфорд», «Брайтон» днем ранее сыграет в гостях с «Эвертоном».

Брайтон & Хоув 2:1
Первый тайм: 2:1
Арсенал
4.03.2018, 16:30 основной раунд: 29-й тур Falmer Stadium
Главные тренеры
Крис Хьютон Арсен Венгер
Голы
7′ Льюис Данк (Ш. Даффи) 5
26′ Гленн Маррей (П. Гросс) 17
14 Пьер-Эмерик Обамеянг (Г. Джака) 43′
Составы
Мэтью Райан 1
Гаэтан Бонг 3
Льюис Данк 5
Шейн Даффи 22
60′ Дэйл Стивенс 6
Дэйви Преппер 24
78′ Гленн Маррей 17
Хосе Искиэрдо 19
64′ 69′ Эсекиэль Скелотто 21
Сальтор Грау Бруно 2
87′ Паскаль Гросс 13
Берам Каяль 7
77′ Антони Кноккарт 11
Солли Марч 20
33 Петр Чех
6 Лоран Косьельни
20 Шкодран Мустафи
31 Сеад Колашинац 28′
10 Джек Уилшир 40′
11 Месут Езил
29 Гранит Джака 54′
14 Пьер-Эмерик Обамеянг
21 Калум Чемберс 83′
24 Эктор Бельерин
7 Генрих Мхитарян 83′
62 Эдвард Нкетиа
17 Алекс Ивоби 74′
23 Дэнни Уэлбек
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 15
6 Удары в створ 7
6 Угловые 11
13 Фолы 12
6 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Кевин Френд (Англия)
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Желтая карточка
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Вторая желтая карточка
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