«Внезапная болезнь». О смерти Давиде Астори
Капитан «Фиорентины» умер во сне в 31 год.
Капитан «Фиорентины» умер во сне в 31 год.
Защитник «Фиорентины» Давиде Астори умер сегодня ночью в гостиничном номере в Удине. Он приехал с командой на матч с «Удинезе», но не проснулся утром. Матч отменён, а причину смерти пока не смогли установить. Improvviso malore — пишут в итальянских СМИ. Так же написано в официальном сообщении «Фиорентины». Что это значит? «Внезапная болезнь» или «Внезапное недомогание». Другими словами, причина смерти пока неизвестна.
Астори был профессиональным спортсменом, а это значит, что он был под постоянным наблюдением врачей. Хороших врачей, у которых есть современное оборудование. Но причину смерти пока не нашли, и что ещё важнее — никто ничего не заметил, пока молодой атлет не умер. У него не было травм в последнее время. Астори вообще отличался редким здоровьем: в прошлом году он пропускал матчи только
И несмотря на возраст он продолжал расти. Есть такие итальянские защитники, которые становятся лучше всего после 30. Когда взрослеют. Астори был из таких. В 29 лет он женился и завёл ребёнка. Дочери Виттории сейчас два года.
Здоровье, деньги, счастливая семья. У Астори был непростой характер,
Последний действовал до 2021 года, когда защитнику исполнилось бы 34 года, но в «Фиорентине» хотели перестраховаться и продлить соглашение, чтобы Астори точно остался. В солидном возрасте он стал регулярно получать вызовы в сборную Италии. Даже карьера Давиде была далека от завершения. И никто ничего не замечал.
Согласно статистике, почти половина из вас прочитала эту новость со смартфона или планшета, получив доступ к интернету без проводов. С помощью устройства, которое было невозможно себе представить в 1987 году, когда Давиде Астори появился на свет.
В расцвете сил, хотя, никакие обязательные для спортсменов медицинские обследования не увидели повода для беспокойства. От «недомогания», «болезни», то есть по причине, которая от всех ускользала, пока не стало слишком поздно. Так же, как и 50, 100, 500 лет назад, и в каменном веке.
Это ужасно, но так бывает. Мир меняется, а
Кирилл Хаит