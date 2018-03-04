«Внезапная болезнь». О смерти Давиде Астори

Источник: AP 2018

Защитник «Фиорентины» Давиде Астори умер сегодня ночью в гостиничном номере в Удине. Он приехал с командой на матч с «Удинезе», но не проснулся утром. Матч отменён, а причину смерти пока не смогли установить. Improvviso malore — пишут в итальянских СМИ. Так же написано в официальном сообщении «Фиорентины». Что это значит? «Внезапная болезнь» или «Внезапное недомогание». Другими словами, причина смерти пока неизвестна.

Астори был профессиональным спортсменом, а это значит, что он был под постоянным наблюдением врачей. Хороших врачей, у которых есть современное оборудование. Но причину смерти пока не нашли, и что ещё важнее — никто ничего не заметил, пока молодой атлет не умер. У него не было травм в последнее время. Астори вообще отличался редким здоровьем: в прошлом году он пропускал матчи только из-за удаления и перебора жёлтых карточек. Среди серьёзных травм — надрыв мышцы бедра в 2014 году и перелом ноги в 2011 году. В остальном здоров.

И несмотря на возраст он продолжал расти. Есть такие итальянские защитники, которые становятся лучше всего после 30. Когда взрослеют. Астори был из таких. В 29 лет он женился и завёл ребёнка. Дочери Виттории сейчас два года.

Здоровье, деньги, счастливая семья. У Астори был непростой характер, из-за которого он в прошлом иногда страдал, например, после ссоры с Паулу Соузой в «Фиорентине». Но характер в итоге помог стать лидером раздевалки и капитаном команды. Осенью между ним и клубом начались переговоры о продлении контракта.

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Последний действовал до 2021 года, когда защитнику исполнилось бы 34 года, но в «Фиорентине» хотели перестраховаться и продлить соглашение, чтобы Астори точно остался. В солидном возрасте он стал регулярно получать вызовы в сборную Италии. Даже карьера Давиде была далека от завершения. И никто ничего не замечал.

Согласно статистике, почти половина из вас прочитала эту новость со смартфона или планшета, получив доступ к интернету без проводов. С помощью устройства, которое было невозможно себе представить в 1987 году, когда Давиде Астори появился на свет.

За 31 год мир изменился до неузнаваемости. Но насморк по-прежнему держится неделю. И люди иногда умирают в 31 год.

В расцвете сил, хотя, никакие обязательные для спортсменов медицинские обследования не увидели повода для беспокойства. От «недомогания», «болезни», то есть по причине, которая от всех ускользала, пока не стало слишком поздно. Так же, как и 50, 100, 500 лет назад, и в каменном веке.

Это ужасно, но так бывает. Мир меняется, а кое-что остаётся неизменным. Поэтому ценность каждого момента сейчас ничуть не меньше, чем была 50 и 500 лет назад. Отвлекитесь. Оцените момент. Вы всё делаете, как надо? Хотя бы по субъективным ощущениям? Каждый момент жизни заслуживает того, чтобы прожить его — если не правильно — то хотя бы так, как, как кажется правильным.