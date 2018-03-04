Капитан «Фиорентины» Астори найден мертвым в отеле. Подробности

Источник: AFP 2018

ЧТО ПРОИЗОШЛО

31-летний Астори вместе с «Фиорентиной» накануне прибыл в Удине, где сегодня должна была состояться игра 27-го тура серии А с местным «Удинезе» (17.00). Флорентинцы остановились в отеле Là di Moret di Udine. Ранним утром Астори был найден мертвым в своем номере. Как сообщает Gazzetta dello Sport, футболист умер во сне. Официальная причина смерти неизвестна, однако, по сообщениям источника, это могло быть связано с остановкой сердца.

ПОЗИЦИЯ КЛУБА

«Фиорентина» выпустила официальное заявление по поводу случившегося. Клуб подтвердил смерть Астори, однако причины скоропостижной кончины не уточнил.

— В такой ужасной и тяжелой ситуации необходимо проявить уважение к семье погибшего и осторожно относится к инсайдерской информации, — говорится в заявлении «фиалок».

ПОСЛЕДСТВИЯ

Матч «Удинезе» — «Фиорентина» отменен. В связи с трауром перенесены все воскресные встречи в серии А. В частности, за 15 минут до начала лига объявила, что не состоится игра «Дженоа» — «Кальяри». За сардинцев Астори выступал большую часть своей карьеры.

ПЕРВАЯ РЕАКЦИЯ

Стефано Пиоли, главный тренер «Фиорентины»: «Это трагедия!» (Sky Sports).

Джакомо Морелли, помощник Пиоли: «Мы все подавлены, просто нет слов!» (Sky Sports).

КАРЬЕРА

Астори начал свой путь в профессиональный футбол в академии «Милана», но сыграть за главную команду «россонери» так и не сумел. Давиде сделал себе имя в «Кальяри». За середняка серии А он выступал на протяжении восьми лет — с 2008 по 2014 годы. В 2011 году Астори впервые сыграл в составе сборной Италии. Через год за ним охотились российские клубы «Спартак» и «Анжи», но Давиде остался в Италии и в 2015-м перешел в «Фиорентину», где стал одним из лидеров команды, заслуженно получив капитанскую повязку.

В составе «фиалок» Астори провел 109 матчей и забил три мяча. Этой зимой 31-летним защитником «Фиорентины» интересовался «Зенит», но сделка так и не состоялась.