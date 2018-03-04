Все воскресные матчи 27-го тура чемпионата Италии отменены из-за смерти Астори

31-летний игрок утром был найден мёртвым в гостиничном номере в Удине.

Ранее стало известно, что отменены матчи «Дженоа» — «Кальяри» и «Удинезе» — «Фиорентина». Остальные пять встреч, в том числе матч между «Миланом» и «Интером», также перенесены.