Капитан "Фиорентины" умер во сне в 31 год.
Все воскресные матчи 27-го тура чемпионата Италии отменены из-за смерти Астори
Все семь воскресных матчей 27-го тура итальянской Серии А, которые должны были состояться сегодня, отменены
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Все семь воскресных матчей 27-го тура итальянской Серии А, которые должны были состояться сегодня, отменены
31-летний игрок утром был найден мёртвым в гостиничном номере в Удине.
Ранее стало известно, что отменены матчи «Дженоа» — «Кальяри» и «Удинезе» — «Фиорентина». Остальные пять встреч, в том числе матч между «Миланом» и «Интером», также перенесены.
Помимо трёх упомянутых выше матчей, сегодня должны были состояться встречи «Торино» — «Кротоне», «Беневенто» — «Верона», «Аталанта» — «Сампдория» и «Кьево» — «Сассуоло».