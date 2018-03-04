Григорий Бабаян: Усиление необходимо, но это вопрос к спонсорам

Источник: Prosports.kz

Новоиспеченный главный тренер чемпионов прокомментировал победу в матче за Суперкубок.

— Мы контролировали игру в первом тайме, однако нам не хватило остроты. Причем моментов не было у обоих команд, разве что со стандартов. Во второй половине мы заслуженно забили три мяча, однако я был недоволен игрой в обороне. Хочу также поздравить Станмира Стоилова, это не только моя, но и его заслуга.

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— Как прокомментируете слабую игру Деспотовича? Казалось, что он не справляется со своими обязанностями.

— Усиление нам необходимо, но это вопрос уже не ко мне, а к нашим спонсорам.

— Во втором тайме сказалась разница в физической подготовке, или ваша команда просто дожала гостей?

— Отмечу, что мы стали агрессивнее, заставив «Кайрат» открываться. Матч был непростым, с ошибками, но нам удалось за короткий отрезок забить сразу два мяча.

— Что скажете о выдающейся игре Томасова? Уже не в первый раз он кажется лучшим на поле.

— Мы его затем и покупали, чтобы он был лучшим на своей позиции. Нельзя сказать, что он был лучшим на поле, победы бы не было без командной игры. Но его заслуга в сегодняшней победе велика.