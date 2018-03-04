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14:42 (мск), источник: Prosports.kz

Карлос Алос: Мы находимся не на должном игровом уровне

Главный тренер алматинцев прокомментировал разгромное поражение в матче за Суперкубок.

Источник: Prosports.kz

Испанец отметил слабую подготовку своих игроков, но рассказал и о позитивных моментах в этой игре.

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— В первую очередь хочу поздравить «Астану» с завоеванным титулом. В первом тайме мы контролировали игру, однако во втором мы сильно сдали. Мы были заряжены с самого начала, чтобы противостоять прессингу хозяев. Однако мы не находимся на должном игровом уровне, но первый тайм прошел так, как мы и планировали. Во втором тайме мы опустили руки, и на данный момент у нас новая задача — подготовиться к старту сезона, чтобы полноценно претендовать на победу в чемпионате.

Напомним, что «Кайрат» уступил «Астане» в матче за Суперкубок со счетом 0:3.

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