Карлос Алос: Мы находимся не на должном игровом уровне

— В первую очередь хочу поздравить «Астану» с завоеванным титулом. В первом тайме мы контролировали игру, однако во втором мы сильно сдали. Мы были заряжены с самого начала, чтобы противостоять прессингу хозяев. Однако мы не находимся на должном игровом уровне, но первый тайм прошел так, как мы и планировали. Во втором тайме мы опустили руки, и на данный момент у нас новая задача — подготовиться к старту сезона, чтобы полноценно претендовать на победу в чемпионате.