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01:11 (мск), источник: Советский спорт

Дубль Роналду помог «Реалу» переиграть «Хетафе»

В матче 27-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» дома переиграл «Хетафе» со счетом 3:1.

Источник: AFP 2018

У победителей встречи два мяча забил Криштиану Роналду (45-я и 78-я минуты) и единожды отличился Гарет Бэйл (24), а у гостей голом отметился Франсиско Портильо, реализовав пенальти на 65-й минуте.

Стоит отметить, что гости с 47-й минуты играли в меньшинстве, красную карточку за грубую игру получил Лоик Реми.

«Реал» с 54 очками занимает третье место в турнирной таблице, а «Хетафе» расположился на 10-й строчке, имея в активе 36 очков.

В следующем туре примеры подопечные Зинедина Зидана 10 марта на выезде сыграют с «Эйбаром», а синие в этот же день примут «Леванте».

Реал 3:1
Первый тайм: 2:0
Хетафе
3.03.2018, 22:45 основной раунд: 27-й тур Santiago Bernabeu
Главные тренеры
Зинедин Зидан Пепе Бордалас
Голы
24′ Гарет Бэйл (Франсиско Роман Иско) 11
45+1′ Криштиану Роналду (К. Бензема) 7
78′ Криштиану Роналду (Марселу) 7
12 Франсиско Портильо 65′
Составы
Кейлор Навас 1
Даниэль Карвахаль 2
Серхио Рамос 4
34′ Фернандес Иглесиас Начо 6
Франсиско Роман Иско 22
Карим Бензема 9
Гарет Бэйл 11
Каземиру 14
65′ Тео Эрнандез 15
Марселу 12
79′ Маркос Льоренте 18
Матео Ковачич 23
79′ Криштиану Роналду 7
Марко Асенсио 20
1 Эмилиано Мартинес
22 Дамиан Суарес
3 Виторину Габриэл Антунеш
2 Даконам Джене
4 Бруно Гонсалес
18 Мауро Арамбарри
21 Файкаль Фажр
11 Лоик Реми 25′ 47′
12 Франсиско Портильо 86′ 53′
20 Даниэль Пачеко
14 Серхио Мора 59′
10 Гаку Сибасаки
9 Родригес Анхель 56′
19 Видаль Хорхе Молина
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 4
6 Удары в створ 4
9 Угловые 0
13 Фолы 18
6 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Марио Мелеро Лопес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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