Дубль Роналду помог «Реалу» переиграть «Хетафе»

Источник: AFP 2018

У победителей встречи два мяча забил Криштиану Роналду (45-я и 78-я минуты) и единожды отличился Гарет Бэйл (24), а у гостей голом отметился Франсиско Портильо, реализовав пенальти на 65-й минуте.

Стоит отметить, что гости с 47-й минуты играли в меньшинстве, красную карточку за грубую игру получил Лоик Реми.

«Реал» с 54 очками занимает третье место в турнирной таблице, а «Хетафе» расположился на 10-й строчке, имея в активе 36 очков.