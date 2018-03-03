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Дубль Роналду помог «Реалу» переиграть «Хетафе»
В матче 27-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» дома переиграл «Хетафе» со счетом 3:1.
В матче 27-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» дома переиграл «Хетафе» со счетом 3:1.
У победителей встречи два мяча забил Криштиану Роналду (45-я и 78-я минуты) и единожды отличился Гарет Бэйл (24), а у гостей голом отметился Франсиско Портильо, реализовав пенальти на 65-й минуте.
Стоит отметить, что гости с 47-й минуты играли в меньшинстве, красную карточку за грубую игру получил Лоик Реми.
«Реал» с 54 очками занимает третье место в турнирной таблице, а «Хетафе» расположился на 10-й строчке, имея в активе 36 очков.
В следующем туре примеры подопечные Зинедина Зидана 10 марта на выезде сыграют с «Эйбаром», а синие в этот же день примут «Леванте».
|Зинедин Зидан
|Пепе Бордалас
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|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|14
|Удары (всего)
|4
|6
|Удары в створ
|4
|9
|Угловые
|0
|13
|Фолы
|18
|6
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Марио Мелеро Лопес (Испания)