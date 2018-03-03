Динияр Билялетдинов: Если боишься отморозить уши, то зачем вообще играть в футбол?
Бывший полузащитник «Локомотива» и «Спартака» — о предстоящем московском дерби, несостоявшемся переходе в «Сарпсборг 08» и игре в сильный мороз.
Бывший полузащитник «Локомотива» и «Спартака» — о предстоящем московском дерби, несостоявшемся переходе в «Сарпсборг 08» и игре в сильный мороз.
ЖИЗНЬ В НОРВЕГИИ В ТРИ РАЗА ДОРОЖЕ,
ЧЕМ В ЛИТВЕ. СМЫСЛ УХОДИТЬ?
— Как у вас дела в «Тракае»? Все ли устраивает?
— К сожалению, недавно получил травму. В ближайшее время не смогу помочь команде. А так все нормально, мне нравится в Литве.
— Что за травма? Надолго выбыли?
— Во вторник на тренировке потянул приводящую мышцу. Сейчас прохожу реабилитацию, но недели
— Недавно сообщалось, что вас звал норвежский клуб «Сарпсборг 08». Почему в итоге не перешли?
— Скажу так — особого смысла переходить не было.
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— В том числе. Но и в финансовом плане ничего не выигрывал. Прежде, чем принять
— Из чемпионата России не было предложений?
— Если честно, даже не велась работа в этом направлении. Хочется посмотреть другие чемпионаты.
— Неужели вообще не тянет обратно в
— Пока точно нет!
«СПАРТАК» НЕУВЕРЕННО ДЕЙСТВУЕТ В ЗАЩИТЕ.
И ДЕЛО НЕ В ОТСУТСТВИИ ДЖИКИИ
— Кто фаворит в матче «Локомотив» — «Спартак»?
— Ситуация двоякая. «Спартаку» нужна только победа,
Что касается «Спартака», то не стоит все силы бросать в атаку. Мне кажется, их защитная линия действует недостаточно уверенно, и на контратаке
— А если бы был Джикия?
— Нет, тут дело не в Джикии, вся команда в целом плохо оборонятся. «Спартак» больше настроен на атаку, на импровизацию впереди. А «Локомотив» силен тем, что может найти болевую точку и наказать. Если попросите предугадать счет, то предположу ничью — 1:1.
— Если «Локомотив» победит, то чемпионскую гонку можно объявлять официально завершенной?
— Процентов на 70 — да. Но оставлю еще 30 для небольшой интриги в чемпионате.
— Кому по силам будет догнать «Локо»?
— ЦСКА — отличный финишер, что они уже доказывали не раз. «Зенит» в очередной раз набрал много игроков, этой обоймы хватит для битвы на двух фронтах — в чемпионате и Лиге Европы. Вопрос в том, оступится ли
— На ваш взгляд, за счет чего «Локомотив» так прибавил в этом сезоне? За счет сильного мотиватора Семина?
— Не считаю, что Юрий Палыч только мотиватор. Этого не достаточно, чтобы руководить командой. Думаю, сказался хороший подбор игроков. В команде сейчас нет освобожденных от
Возможно, мы не видим от «Локомотива» суперигры, великолепных комбинаций. Но каждый знает, что делать на поле, это важно и в этом залог успеха.
— Вы играли и в «Локомотиве», и в «Спартаке». За кого будете больше переживать?
— С «Локо» у меня связана большая часть моей карьеры. В «Спартаке» выступает много моих хороших друзей. Но больше буду переживать за железнодорожников.
— Если Семин позовет обратно — вернетесь?
— Только дурак бы не вернулся!
«ЛОКО» В ФИНАЛЕ ЛИГИ ЕВРОПЫ — МЕЧТА.
НО ПРИ СЕМИНЕ ВОЗМОЖНО ВСЕ
— Семин после переноса кубкового матча между «Спартаком» и «Крыльями Советов» написал в соцсети, что такие избирательные решения не украшают чемпионат. Согласны с ним?
— Трудно сказать. Регламент есть регламент. Если один градус
— Значит, не одобряете поступок «Спартака»?
— Они же вправе были отказаться. Просто если футболист боится отморозить уши, то зачем вообще заниматься этим видом спорта?
— Помните самый холодный матч, в котором вы принимали участие?
— На грани был матч против «Севильи» в феврале 2006-го в Кубке УЕФА. Мы играли в Москве, травы тогда вообще не было. На улице было минус 16, а при минус 18 точно запретили бы играть. Но ничего, выдержали. Правда, проиграли 0:1, да и на выезде потом уступили — 0:2.
— Севильцы тогда не просили перенести матч?
— Ходили разговоры. Но когда команда целенаправленно готовится к матчу, и его вдруг отменяют, то это небольшой стресс для футболиста.
— «Локо» продолжает борьбу в Лиге Европы. «Атлетико» на данный момент — непроходимый соперник для железнодорожников?
— Почему нет? В испанцах нет ничего страшного, и «Ростов» в прошлой Лиге чемпионов (ростовская команда уступила мадридской 0:1 дома и 1:2 на выезде. — Прим. «СЭ») это доказал. Ростовчане организованно и компактно действовали в защите, особенно не предоставив шансов нападающим «Атлетико». Просто у них оказалось исполнительное мастерство чуточку выше, процентов на пять. А так обе игры вполне могли закончится вничью.
— «Локо» в финале Лиги Европы — реальность?
— Пока мечта. Но при Семине возможно все.
— А российский финал?
— Такого просто не допустят! (Смеется.) Враги сделают все, чтобы такого не произошло.