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3 марта, источник: Спорт-Экспресс

Динияр Билялетдинов: Если боишься отморозить уши, то зачем вообще играть в футбол?

Бывший полузащитник «Локомотива» и «Спартака» — о предстоящем московском дерби, несостоявшемся переходе в «Сарпсборг 08» и игре в сильный мороз.

Источник: Спорт-Экспресс

ЖИЗНЬ В НОРВЕГИИ В ТРИ РАЗА ДОРОЖЕ,
ЧЕМ В ЛИТВЕ. СМЫСЛ УХОДИТЬ?

— Как у вас дела в «Тракае»? Все ли устраивает?

— К сожалению, недавно получил травму. В ближайшее время не смогу помочь команде. А так все нормально, мне нравится в Литве.

— Что за травма? Надолго выбыли?

— Во вторник на тренировке потянул приводящую мышцу. Сейчас прохожу реабилитацию, но недели две-три точно придется пропустить.

— Недавно сообщалось, что вас звал норвежский клуб «Сарпсборг 08». Почему в итоге не перешли?

— Скажу так — особого смысла переходить не было.

— Из-за уровня чемпионата?

— В том числе. Но и в финансовом плане ничего не выигрывал. Прежде, чем принять какое-либо решение, я посоветовался с людьми, которые играли в Норвегии. Оказалось, что жизнь там в три раза дороже, чем здесь. И какой смысл уходить? По ценам там сопоставимо разве только со Швейцарией.

— Из чемпионата России не было предложений?

— Если честно, даже не велась работа в этом направлении. Хочется посмотреть другие чемпионаты.

— Неужели вообще не тянет обратно в премьер-лигу?

— Пока точно нет!

«СПАРТАК» НЕУВЕРЕННО ДЕЙСТВУЕТ В ЗАЩИТЕ.
И ДЕЛО НЕ В ОТСУТСТВИИ ДЖИКИИ

— Кто фаворит в матче «Локомотив» — «Спартак»?

— Ситуация двоякая. «Спартаку» нужна только победа, красно-белые точно побегут вперед. И в этом плане «Локомотив» выигрывает. Железнодорожники очень качественно выступают в обороне, могут подстраиваться под игру соперника. Плюс Юрий Палыч сможет грамотно настроить футболистов.

Что касается «Спартака», то не стоит все силы бросать в атаку. Мне кажется, их защитная линия действует недостаточно уверенно, и на контратаке красно-белые легко могут пропустить.

— А если бы был Джикия?

— Нет, тут дело не в Джикии, вся команда в целом плохо оборонятся. «Спартак» больше настроен на атаку, на импровизацию впереди. А «Локомотив» силен тем, что может найти болевую точку и наказать. Если попросите предугадать счет, то предположу ничью — 1:1.

— Если «Локомотив» победит, то чемпионскую гонку можно объявлять официально завершенной?

— Процентов на 70 — да. Но оставлю еще 30 для небольшой интриги в чемпионате.

— Кому по силам будет догнать «Локо»?

— ЦСКА — отличный финишер, что они уже доказывали не раз. «Зенит» в очередной раз набрал много игроков, этой обоймы хватит для битвы на двух фронтах — в чемпионате и Лиге Европы. Вопрос в том, оступится ли кто-нибудь из них. Думаю, кто-то из догоняющих может «просесть» в весенней части.

— На ваш взгляд, за счет чего «Локомотив» так прибавил в этом сезоне? За счет сильного мотиватора Семина?

— Не считаю, что Юрий Палыч только мотиватор. Этого не достаточно, чтобы руководить командой. Думаю, сказался хороший подбор игроков. В команде сейчас нет освобожденных от каких-либо действий футболистов. Каждый четко знает, что делать на поле. Семин любит работоспособных людей, они как раз и подобрались.

Возможно, мы не видим от «Локомотива» суперигры, великолепных комбинаций. Но каждый знает, что делать на поле, это важно и в этом залог успеха.

— Вы играли и в «Локомотиве», и в «Спартаке». За кого будете больше переживать?

— С «Локо» у меня связана большая часть моей карьеры. В «Спартаке» выступает много моих хороших друзей. Но больше буду переживать за железнодорожников.

— Если Семин позовет обратно — вернетесь?

— Только дурак бы не вернулся!

«ЛОКО» В ФИНАЛЕ ЛИГИ ЕВРОПЫ — МЕЧТА.
НО ПРИ СЕМИНЕ ВОЗМОЖНО ВСЕ

— Семин после переноса кубкового матча между «Спартаком» и «Крыльями Советов» написал в соцсети, что такие избирательные решения не украшают чемпионат. Согласны с ним?

— Трудно сказать. Регламент есть регламент. Если один градус что-то решает, значит, по букве закона все правильно. Но, на мой взгляд, если команда приехала, надо играть.

— Значит, не одобряете поступок «Спартака»?

— Они же вправе были отказаться. Просто если футболист боится отморозить уши, то зачем вообще заниматься этим видом спорта?

— Помните самый холодный матч, в котором вы принимали участие?

— На грани был матч против «Севильи» в феврале 2006-го в Кубке УЕФА. Мы играли в Москве, травы тогда вообще не было. На улице было минус 16, а при минус 18 точно запретили бы играть. Но ничего, выдержали. Правда, проиграли 0:1, да и на выезде потом уступили — 0:2.

— Севильцы тогда не просили перенести матч?

— Ходили разговоры. Но когда команда целенаправленно готовится к матчу, и его вдруг отменяют, то это небольшой стресс для футболиста.

— «Локо» продолжает борьбу в Лиге Европы. «Атлетико» на данный момент — непроходимый соперник для железнодорожников?

— Почему нет? В испанцах нет ничего страшного, и «Ростов» в прошлой Лиге чемпионов (ростовская команда уступила мадридской 0:1 дома и 1:2 на выезде. — Прим. «СЭ») это доказал. Ростовчане организованно и компактно действовали в защите, особенно не предоставив шансов нападающим «Атлетико». Просто у них оказалось исполнительное мастерство чуточку выше, процентов на пять. А так обе игры вполне могли закончится вничью.

— «Локо» в финале Лиги Европы — реальность?

— Пока мечта. Но при Семине возможно все.

— А российский финал?

— Такого просто не допустят! (Смеется.) Враги сделают все, чтобы такого не произошло.

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