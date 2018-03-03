Касильяс покинет «Порту» по окончании нынешнего сезона

«Контракт с Касильясом заканчивается в конце нынешнего сезона. Это очень дорогой контракт. Мы будем выполнять его условия до конца, у нас нет выбора. Когда контракт закончится, мы сможем сэкономить несколько миллионов евро в год», — заявил представитель «Порту» Франсишку Маркеша, которого цитирует A Bola.