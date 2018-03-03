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09:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Реднапп: Пришло время, когда Венгер должен уйти из «Арсенала»

Известный тренер Гарри Реднапп заявил, что Арсен Венгер должен покинуть пост главного тренера «Арсенала».

Источник: Reuters

«Венгер — фантастический тренер, у него была отличная карьера в «Арсенале». Думаю, что пришло время Венгеру покинуть «Арсенал». Он может отлично провести последние пару месяцев в этом сезоне, чтобы фанаты позитивно относились к нему. Это позволило бы Венгеру с большой гордостью покинуть клуб. За время работы он достиг больших успехов.

Я ненавижу об этом говорить, потому что не хочу видеть, как кто-то теряет свою работу, но пришло время, когда Венгер должен уйти из «Арсенала», — приводит слова Реднаппа SportsMole.

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