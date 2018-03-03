Реднапп: Пришло время, когда Венгер должен уйти из «Арсенала»

«Венгер — фантастический тренер, у него была отличная карьера в «Арсенале». Думаю, что пришло время Венгеру покинуть «Арсенал». Он может отлично провести последние пару месяцев в этом сезоне, чтобы фанаты позитивно относились к нему. Это позволило бы Венгеру с большой гордостью покинуть клуб. За время работы он достиг больших успехов.