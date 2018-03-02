«Прощай, Париж»: Неймар остался без футбола на три месяца
Нападающему «ПСЖ» Неймару предстоит операция на ноге, после которой он, вероятно, пропустит остаток сезона. Однако в первом матче сборной Бразилии на ЧМ-2018 футболист должен сыграть.
Нападающему «ПСЖ» Неймару предстоит операция на ноге, после которой он, вероятно, пропустит остаток сезона. Однако в первом матче сборной Бразилии на ЧМ-2018 футболист должен сыграть.
ОПЕРАЦИЯ: ТРИ МЕСЯЦА БЕЗ ФУТБОЛА
В четверг Неймар прибыл в Бразилию, а в субботу он будет прооперирован. После углубленного обследования в Париже форварду диагностировали перелом одной из костей стопы. Врач сборной Бразилии Родриго Лашмар специально отправился во Францию, чтобы присутствовать при обследовании, и участвовал в принятии решения по поводу операции.
По словам врача, восстановление после такой травмы составляет от двух с половиной до трех месяцев. Так что нападающий в лучшем случае выйдет на поле в конце мая, незадолго до старта чемпионатом мира.
— Мы дадим больше подробностей после операции. Важно подчеркнуть, что у Неймара не просто трещина на пальце ноги. У него сломана важная кость в середине стопы. Операция состоится в субботу в
Врач также отметил, что решение по операции было принято совместно с медицинским департаментом «ПСЖ».
— Отношения между сборной Бразилии и «ПСЖ», и особенно между мной и врачом клуба, всегда были хорошими. У нас не возникло никаких сомнений по поводу лечения. Операция — это совместное решение, — сказал он.
— Неймару очень грустно, но он понимает, что альтернативы нет. Поэтому попробует восстановиться как можно скорее. А мы сделаем все для этого возможное, — добавил врач.
ЧМ-2018: НЕЙМАР СЫГРАЕТ В РОСТОВЕ
Несмотря на тревожные прогнозы, в сборной Бразилии уверены: Неймар будет готов сыграть уже в первом матче команды на чемпионате мира, то есть 17 июня против Швейцарии в
— Уверен, что Неймар сыграет в дебютном матче сборной.
На данный момент нельзя предсказать, сумеет ли Неймар сыграть за «ПСЖ» в последних матчах сезона. Однако отсутствие игровой практики перед чемпионатом мира не должно стать проблемой для нападающего.
— Неймар приедет отдохнувшим — будто он только начал предсезонную подготовку. Возможно, он прибудет в сборную, сыграв всего
«ПСЖ»: БРАЗИЛЕЦ ПОССОРИЛ ЭМЕРИ И ВРАЧЕЙ?
Во Франции тоже продолжают обсуждать травму самого дорогого футболиста «ПСЖ». Но по причинам, не связанным с футболом. L’Equipe отмечает, что Неймар был очень раздосадован тем, как клуб отнесся к его травме, так как чуть ли не неделю из «ПСЖ» поступала противоречивая информация. «Прощай, Париж» — с такой обложкой вышло издание, намекая, что после восстановления Неймар может и не вернуться в команду.
А вот газета Le Parisien утверждает, что травма бразильца сказалась на отношениях внутри клуба: между тренерским штабом во главе с Унаи Эмери и медицинским департаментом, возглавляемым доктором Эриком Роланом, «довольно натянутые отношения». Издание добавляет, что разногласия случаются довольно часто, и что выяснения отношений становятся все более жесткими. За примером далеко ходить не надо. Достаточно вспомнить слова Эмери о том, что Неймар будет готов сыграть с «Реалом» в Лиге чемпионов. А уже спустя сутки клуб сообщил, что игроку потребуется операция.