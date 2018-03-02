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2 марта, источник: Спорт-Экспресс

«Прощай, Париж»: Неймар остался без футбола на три месяца

Нападающему «ПСЖ» Неймару предстоит операция на ноге, после которой он, вероятно, пропустит остаток сезона. Однако в первом матче сборной Бразилии на ЧМ-2018 футболист должен сыграть.

Источник: AFP 2018

ОПЕРАЦИЯ: ТРИ МЕСЯЦА БЕЗ ФУТБОЛА

В четверг Неймар прибыл в Бразилию, а в субботу он будет прооперирован. После углубленного обследования в Париже форварду диагностировали перелом одной из костей стопы. Врач сборной Бразилии Родриго Лашмар специально отправился во Францию, чтобы присутствовать при обследовании, и участвовал в принятии решения по поводу операции.

По словам врача, восстановление после такой травмы составляет от двух с половиной до трех месяцев. Так что нападающий в лучшем случае выйдет на поле в конце мая, незадолго до старта чемпионатом мира.

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— Мы дадим больше подробностей после операции. Важно подчеркнуть, что у Неймара не просто трещина на пальце ноги. У него сломана важная кость в середине стопы. Операция состоится в субботу в Белу-Оризонти. Восстановление займет от двух с половиной до трех месяцев, — цитирует Лашмара ESPN Brasil.

Врач также отметил, что решение по операции было принято совместно с медицинским департаментом «ПСЖ».

— Отношения между сборной Бразилии и «ПСЖ», и особенно между мной и врачом клуба, всегда были хорошими. У нас не возникло никаких сомнений по поводу лечения. Операция — это совместное решение, — сказал он.

— Неймару очень грустно, но он понимает, что альтернативы нет. Поэтому попробует восстановиться как можно скорее. А мы сделаем все для этого возможное, — добавил врач.

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ЧМ-2018: НЕЙМАР СЫГРАЕТ В РОСТОВЕ

Несмотря на тревожные прогнозы, в сборной Бразилии уверены: Неймар будет готов сыграть уже в первом матче команды на чемпионате мира, то есть 17 июня против Швейцарии в Ростове-на-Дону. Фабио Мазереджан, тренер по физподготовке сборной, считает, что форварду хватит времени на восстановление и подготовку к ЧМ.

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— Уверен, что Неймар сыграет в дебютном матче сборной. Во-первых, у футболиста есть личный физиотерапевт, личный тренер по физподготовке, они заботятся о нем каждый день. Во-вторых, у Неймара нет проблем с лишним весом. В-третьих, он еще молод и полон желания играть в футбол. Все это очень облегчает подготовку футболиста к чемпионату мира. Могу заверить, что времени достаточно, чтобы Неймар подготовился к первому матчу на турнире, — сказал Фабио.

На данный момент нельзя предсказать, сумеет ли Неймар сыграть за «ПСЖ» в последних матчах сезона. Однако отсутствие игровой практики перед чемпионатом мира не должно стать проблемой для нападающего.

— Неймар приедет отдохнувшим — будто он только начал предсезонную подготовку. Возможно, он прибудет в сборную, сыграв всего три-четыре матча за «ПСЖ». Это для нас не проблема, это даже хорошо. Он будет хорошо готов и в физическом, и в психологическом плане, — отметил Фабио.

«Прощай, Париж» — обложка L'Equipe

«ПСЖ»: БРАЗИЛЕЦ ПОССОРИЛ ЭМЕРИ И ВРАЧЕЙ?

Во Франции тоже продолжают обсуждать травму самого дорогого футболиста «ПСЖ». Но по причинам, не связанным с футболом. L’Equipe отмечает, что Неймар был очень раздосадован тем, как клуб отнесся к его травме, так как чуть ли не неделю из «ПСЖ» поступала противоречивая информация. «Прощай, Париж» — с такой обложкой вышло издание, намекая, что после восстановления Неймар может и не вернуться в команду.

А вот газета Le Parisien утверждает, что травма бразильца сказалась на отношениях внутри клуба: между тренерским штабом во главе с Унаи Эмери и медицинским департаментом, возглавляемым доктором Эриком Роланом, «довольно натянутые отношения». Издание добавляет, что разногласия случаются довольно часто, и что выяснения отношений становятся все более жесткими. За примером далеко ходить не надо. Достаточно вспомнить слова Эмери о том, что Неймар будет готов сыграть с «Реалом» в Лиге чемпионов. А уже спустя сутки клуб сообщил, что игроку потребуется операция.

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