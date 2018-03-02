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2 марта, источник: Советский спорт

Антонио Конте: Создается впечатление, что «Манчестер Сити» невозможно остановить

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился ожиданиями от предстоящего матча чемпионата Англии против «Манчестер Сити».

Источник: Reuters

— Когда играешь против такого сильного противника, необходимо иметь тактический план, как их остановить, иначе можно проиграть с разгромным счетом. Это сложно, но нам необходимо найти слабые места в их команде и стараться использовать их. Отыскать слабости у «Сити» нелегко, но мы должны найти оптимальное решение, как играть против них.

Полагаю, нам остается только восхищаться такой командой, потому что они проводят замечательный сезон. Сейчас очень сложно говорить о каком-либо преимуществе, когда встречаешься с таким противником, но нам необходимо правильно подготовиться к матчу, надеяться, что наши игроки будут в отличной форме, и постараться добиться результата. На данный момент создается впечатление, что это команда, которую невозможно остановить, — передает слова Конте официальный сайт «Челси».

Добавим, что встреча двух команд в рамках 29-го тура АПЛ пройдет в воскресенье, 4 марта, на поле стадиона «Этихад — Сити оф Манчестер» в Манчестере и начнется в 19:00 по московскому времени.

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