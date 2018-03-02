Антонио Конте: Создается впечатление, что «Манчестер Сити» невозможно остановить
Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился ожиданиями от предстоящего матча чемпионата Англии против «Манчестер Сити».
Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился ожиданиями от предстоящего матча чемпионата Англии против «Манчестер Сити».
— Когда играешь против такого сильного противника, необходимо иметь тактический план, как их остановить, иначе можно проиграть с разгромным счетом. Это сложно, но нам необходимо найти слабые места в их команде и стараться использовать их. Отыскать слабости у «Сити» нелегко, но мы должны найти оптимальное решение, как играть против них.
Полагаю, нам остается только восхищаться такой командой, потому что они проводят замечательный сезон. Сейчас очень сложно говорить о
Добавим, что встреча двух команд в рамках 29-го тура АПЛ пройдет в воскресенье, 4 марта, на поле стадиона «Этихад — Сити оф Манчестер» в Манчестере и начнется в 19:00 по московскому времени.