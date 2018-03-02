Футболисты БАТЭ победно завершили тренировочный сбор в Турции

Сегодня чемпионы Беларуси в заключительном контрольном матче обыграли казахстанский «Тобол» из Костаная со счетом 2:1. В первой половине игры Игорь Стасевич и Никола Василевич забили два мяча, после перерыва соперникам удалось сократить разрыв до минимума.

До этого подопечные Олега Дулуба, который сменил на посту главного тренера БАТЭ Александра Ермаковича, победили еще один казахстанский клуб — «Кайрат» из Алматы со счетом 3:1 (голы у БАТЭ: Станислав Драгун, Мирко Иванич, Александар Филипович), а также уступили российскому «Арсеналу» из Тулы — 3:4 (Максим Скавыш, Яссе Туоминен, Владислав Мухамедов). Борисовчане вернутся домой 3 марта и будут готовиться к первому официальному поединку нового сезона — матчу за Суперкубок против обладателя Кубка Беларуси брестского «Динамо», который состоится 10 марта на стадионе ФК «Минск».