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2 марта, источник: БЕЛТА

Футболисты БАТЭ победно завершили тренировочный сбор в Турции

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ на мажорной ноте завершили свой второй учебно-тренировочный сбор в турецком Белеке, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня чемпионы Беларуси в заключительном контрольном матче обыграли казахстанский «Тобол» из Костаная со счетом 2:1. В первой половине игры Игорь Стасевич и Никола Василевич забили два мяча, после перерыва соперникам удалось сократить разрыв до минимума.

До этого подопечные Олега Дулуба, который сменил на посту главного тренера БАТЭ Александра Ермаковича, победили еще один казахстанский клуб — «Кайрат» из Алматы со счетом 3:1 (голы у БАТЭ: Станислав Драгун, Мирко Иванич, Александар Филипович), а также уступили российскому «Арсеналу» из Тулы — 3:4 (Максим Скавыш, Яссе Туоминен, Владислав Мухамедов). Борисовчане вернутся домой 3 марта и будут готовиться к первому официальному поединку нового сезона — матчу за Суперкубок против обладателя Кубка Беларуси брестского «Динамо», который состоится 10 марта на стадионе ФК «Минск».

Брестчане готовятся к сезону в испанской Марбелье. В двух спаррингах этого сбора динамовцы, которых с недавних пор тренирует чешский специалист Радослав Латал, потерпели два поражения от норвежских клубов. Сначала «Динамо» крупно проиграло «Молде» — 1:4 (гол у брестчан забил Павел Савицкий), потом уступило «Русенборгу» — 1:3 (Джоэль Фамейе). На 3 марта намечен заключительный спарринг этого сбора с исландским клубом «Хабнафьордур». Домой брестчане планируют вернуться 4 марта.

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