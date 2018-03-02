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15:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Стали известны имена претендентов на звание игрока и тренера месяца в АПЛ

Опубликован список футболистов и наставников, претендующих на звание игрока и тренера февраля в английской Премьер-лиге соответственно, сообщает пресс-служба АПЛ.

Источник: AP 2018

На звание игрока февраля в АПЛ претендуют: Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Мусса Дембеле («Тоттенхэм Хотспур»), Паскаль Гросс («Брайтон энд Хоув Альбион»), Эден Азар («Челси»), Гленн Мюррей («Брайтон энд Хоув Альбион»), Мохамед Салах («Ливерпуль») и Шердан Шакири («Сток Сити»).

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На звание тренера февраля в АПЛ претендуют: Хави Грасия («Уотфорд»), Крис Хьютон («Брайтон энд Хоув Альбион»), Юрген Клопп («Ливерпуль»), Маурисио Почеттино («Тоттенхэм Хотспур»), Давид Вагнер («Хаддерсфилд Таун»).

Голосование среди болельщиков будет закрыто 5 марта, после чего результаты будут добавлены к мнению экспертов. Победители в номинациях будут объявлены 9 марта.

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