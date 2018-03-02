Стали известны имена претендентов на звание игрока и тренера месяца в АПЛ

На звание игрока февраля в АПЛ претендуют: Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Мусса Дембеле («Тоттенхэм Хотспур»), Паскаль Гросс («Брайтон энд Хоув Альбион»), Эден Азар («Челси»), Гленн Мюррей («Брайтон энд Хоув Альбион»), Мохамед Салах («Ливерпуль») и Шердан Шакири («Сток Сити»).

Goal: FA не накажет Агуэро за стычку с болельщиком «Уигана»

На звание тренера февраля в АПЛ претендуют: Хави Грасия («Уотфорд»), Крис Хьютон («Брайтон энд Хоув Альбион»), Юрген Клопп («Ливерпуль»), Маурисио Почеттино («Тоттенхэм Хотспур»), Давид Вагнер («Хаддерсфилд Таун»).



Голосование среди болельщиков будет закрыто 5 марта, после чего результаты будут добавлены к мнению экспертов. Победители в номинациях будут объявлены 9 марта.