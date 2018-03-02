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14:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Гризманн против Месси и дерби Гаттузо — Спаллетти

Анонсируем самые интересные матчи, которые пройдут в Европе в ближайшие выходные.

Источник: Reuters

ОСТАНОВИТ ЛИ СИМЕОНЕ «БАРСЕЛОНУ»?

Футбол
Испания 2017/2018
Тур 27, 4.03.2018, 18:15
Барселона
-Атлетико-

Если интрига в испанском чемпионате и возродится, то произойдет это в воскресенье, когда в гости к «Барселоне» приедет «Атлетико». В первом круге Диего Симеоне и Эрнесто Вальверде разошлись миром (1:1), причем лидер спасся от поражения на последних минутах. Сейчас, когда после ничьей каталонцев с «Лас-Пальмасом» отставание «матрасников» сократилось до пяти очков, у них появился шанс нанести фавориту первое поражение. Матч на «Камп Ноу» логично преподносится, как дуэль Месси и Гризманна. Единственных в этом сезоне игроков ла лиги с двузначным числом голов и результативных передач. Аргентинцу остался один удар до 600 голов в карьере, а француз, доведший число мячей за «Атлетико» до трехзначной цифры (103), в последних двух турах отличился семь раз!

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ИММОБИЛЕ — ГРОЗА «ЮВЕНТУСА»

В Италии в субботу в чемпионский спор «Ювентуса» и «Наполи», пусть и косвенно, вмешается Рим. «Рома», с которой Маурицио Сарри легко справляется на выезде, с двух последних выездов в Неаполь привезла четыре очка. «Лацио» же — настоящая угроза «Ювентусу», дважды заклеванному «орлами» в этом сезоне. Сначала в Суперкубке, а потом в неприступном для большинства команд Турине. Кроме результата те матчи объединяют дубли лучшего снайпера Италии Иммобиле — уроженца Неаполя, который может помочь родному городу. Задачу Массимилиано Аллегри усложняет не только блестящая форма Чиро, но и травма своего снайпера — Игуаина.

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Уже в воскресенье на «Сан-Сиро» подадут горячее миланское дерби. «Милан», преобразившийся с Дженаро Гаттузо, будет хозяином поля и положения. Красно-черные не знают поражений уже 13 матчей, а Доннарумма держит ворота на замке шесть игр подряд. Да, у «Интера» выздоровел Икарди, но в октябре и он не помог, когда «Милан» обыграл команду Лучано Спаллетти в Кубке Италии.

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Футбол
Англия 2017/2018
Тур 29, 4.03.2018, 19:00
Манчестер Сити
-Челси-

ГВАРДЬОЛА ПРОТИВ КОНТЕ

Антонио Конте зачастил в Манчестер и, возможно, эти поездки стоят ему работы, ведь некоторым ходам итальянца удивляются даже его футболисты. Куртуа, к примеру, публично выразил недоумение по поводу замены Азара в игре с «МЮ», после чего «Челси» потерял место в четверке. Еще одна неудача может увеличить отставание от «Тоттенхэма» до практически неотыгрываемых пяти очков. У «Манчестер Сити» же все замечательно: «горожане» с интервалом в три дня дважды разгромили «Арсенал», завоевав Кубок лиги и увеличив дистанцию от второго места до 16 баллов. С «синими» команду Хосепа Гвардьолы и вовсе разделяет пропасть в 22 очка, и в случае победы будущий чемпион, не заметивший потери Фернандинью и Стерлинга, фактически добавит к титулу «Челси» приставку «экс».

ЧТО СМОТРЕТЬ В ВЫХОДНЫЕ

3 марта, суббота
«Лацио» — «Ювентус». 20.00. Стадион «Олимпико».
«Лейпциг» — «Боруссия» Д. 20.30. Стадион «Ред Булл Арена».
«Наполи» — «Рома». 22.45. Стадион «Сан-Паоло».

4 марта, воскресенье
«Барселона» — «Атлетико». 18.15. Стадион «Камп Ноу».
«Манчестер Сити» — «Челси». 19.00. Стадион «Этихад».
«Милан» — «Интер». 22.45. Стадион «Сан-Сиро».

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