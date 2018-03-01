«Арсенал» позорится перед пустыми трибунами

«Либо ты умираешь героем, либо живёшь до тех пор, пока не становишься негодяем». Эта цитата фильма про «Бетмэна» с хэштегом #Венгер собрала 450 ретвитов и 750 лайков для не самого популярного аккаунта. И она лучше всего объясняет, что имел в виду Арсен Венгер, когда назвал количество критики «Арсенала» «опасным».

Венгер также обвинил журналистов в том, что те настраивают болельщиков против команды. Но вот здесь он уже неправ. Потому что поток критики в СМИ, равно как и зашкаливающий уровень хейта в соцсетях — следствие не заговора и злодейского умысла, а того, что все видят на поле в исполнении «Арсенала».

Нормально, когда поражение обусловлено нехваткой класса, хуже — когда нехваткой мотивации. Но в матче с «Манчестер Сити» три дня назад «Арсеналу» не хватило и того, и другого. Его хватило на тайм достойной игры, а потом «Сити» с унизительной лёгкостью убил интригу.

Именно поэтому матч с «Сити» в чемпионате должен был стать особенным. Какая команда не отреагирует на такое болезненное поражение и не попробует отомстить, встретившись с обидчиком через три дня? Матч с «Сити» должен был быть особенным, потому что тактика, турнирная таблица, планы на остаток сезона — всё это иногда не имеет значения. Эмоции — огромная часть спорта, и они должны иногда брать верх.

У «Арсенал» был и ещё один повод разорваться на поле, чтобы реабилитироваться. В Англии сейчас худшая погода за последние 10500 лет (ладно, официально за последние 27 лет). Целые районе отрезаны из-за инфраструктурного коллапса. Матч на «Эмирейтс» могли отменить. Но всё-таки не отменили, а некоторые героические болельщики даже пришли на стадион вовремя. Многие приходили по ходу всего первого тайма. Эти люди, которые с трудом добрались своих мест, заслужили — пусть не победу, пусть не зрелище, — но эмоции. Они заслужили увидеть эмоции.

Эмоции? А что это?

Эмоций они не увидели. Венгер выставил атакующий состав, который требовал от игроков группы атаки активно играть без мяча. Но этого не было. «Арсенал» оказался разбит на две линии, между которыми можно было поместить два автобуса или один «Челси» в удачный день. Каждый перехват «Сити» грозил атакой 4-в-5 или даже 4-в-4. И знаете, что? На этом хватит о тактике.

Потому что 0:3 к перерыву случились не из-за ошибок с составом и неправильной тактики. А из-за того, что «Сити» даже не нужно было бить по воротам, чтобы забить. Если вам нужен символизм, то посмотрите третий гол. В дворовом футболе высшим пилотажем считается раскатать соперников, чтобы в конце зайти с мячом в ворота. В профессиональном футболе за такое пижонство принято наказывать, но только не в этом матче. Третий гол «Сити» забил, по сути, обойдясь без удара. Де Брёйне, Уокер и Зане просто пасовались, пока не закатили мяч за линию. В лучших традициях дворового футбола.

Остальные голы были не менее унизительными. В первом Зане накрутил Бельерина, Джаку и Уэлбэка, а Бернарду Силву как бы держали Колашинац и Мхитарян, но дали пробить. При втором голе Зане прошёл Мустафи и Рэмси (тот и не вступил в борьбу), а Давид Сильва продавил Бельерина, так легко, как можно продавить ножом тортик. Голы получились красивыми, но их трудно назвать выдающимися. Красивыми, да. Но и простыми — хозяева больше имитировали участие в эпизодах, чем участвовали в них.

Именно поэтому не стоит искать проблему в выборе состава и тактики. Даже с неподходящим набором игроков, неправильно расположенных на поле, можно срывать атаки. Рывками. Борьбой. Фолами. «Арсенал» мог получить массу опасных штрафных у собственных ворот, набрать карточек, возможно, остаться в меньшинстве, но не позволять Зане, Сильве, Де Брёйне так легко раскатывать передачи. Можно было и влететь на эмоциях, но «Арсенал» влетел без эмоций.

Реакция на первый тайм красноречива.

«Были случаи, когда тренер подавал в отставку в перерыве?».

«Бедный парень, который взял мой билет на сегодняшний матч. Я должен был ему доплатить».

Второй тайм превратился в формальность. Глупее всего себя должны были чувствовать болельщики, которые добрались до стадиона к перерыву: им можно было сразу выдвигаться обратно…

В поисках дна

Но «Арсенал» и «Манчестер Сити» вышли на второй тайм, чтобы ещё немного поискать дно. Его искал Обамейянг: он не забил пенальти. Его искал Озил: после грубейшего обреза Компани «Аренал» оказался в атаке 3-в-3. «Пробрасывай мяч и беги!» — кричали в этот момент все болельщики лондонцев у телевизоров, но Озил не стал бежать, он пешком пошёл на фланг, дал себя догнать и потерял мяч. Всё это было как-то безжизненно.

Не факт, что замены могли бы добавить этой команде жизни, но хотя бы попробовать однозначно стоило. Можно сказать, что Венгеру было просто некого выпустить в атаку. Это правда. А разве в защите всё было идеально? Некуда улучшать?

Второй тайм получился артхаусным. На поле происходило так мало событий, что запись второго тайма можно отправить на фестиваль «Сандэнс», в конкурсную программу независимого кино. Предъявлять «Сити» за скучный тайм бессмысленно. Команда идёт в жёстком графике, у неё есть серьёзные потери, значение каждого матча возрастает. И «Сити» делает результат, а потом бережёт себя. Отрыв от второго места — 16 очков. Браво «Сити», браво, Хосеп. То, что матч, получился немного односторонним — не их проблема. Они свою работу выполнили качественно и профессионально.

Зрители, которые с таким трудом добрались до стадиона, потянулись к выходу задолго до финального свистка. Это тот случай, когда даже на хейт не хватает эмоций. Арбитр Андре Марринер, который в целом нормально отсудил матч, провалил всё впечатление от своей работы, когда добавил ко второму тайму две минуты. Зачем? Самые бессмысленные две минуты в жизни тысяч людей.

Венгер обязательно скажет про погодные условия и про незабитый пенальти. Наверняка сообщит, что «Сити» повезло с одном из голов и отметит, какой сильный соперник противостоял его команде. Но вот следить за тем, что он скажет, не хочется. Что бы ни говорил Арсен, мы видели главное. Его игроки вышли на поле, на них была форма, они двигались и трогали мяч. Никакого отношения к футболу это не имело.