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00:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Бонуччи: Гаттузо напоминает мне Конте

Защитник «Милана» Леонардо Бонуччи поделился мнением о главном тренере команды Дженнаро Гаттузо.

Источник: AP 2018

«Победы помогают продолжать выигрывать, но тренер правильно сказал, что мы должны твёрдо стоять на ногах. Мы осознаем, что можем сказать своё слово против любой команды.

С точки зрения харизмы, решительности и свирепости, которые Гаттузо передаёт команде, он напоминает мне Конте. Я всегда верил в «Милан» и тренера Гаттузо. Он показал, что, будучи довольно молодым и относительно неопытным, знает, как заставить команду играть.

Больше всего я поражён его способностью передавать тот же голод, который был у него во время игровой карьеры, — приводит слова Гаттузо Sky Sports Italia.

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