Бонуччи: Гаттузо напоминает мне Конте

Источник: AP 2018

«Победы помогают продолжать выигрывать, но тренер правильно сказал, что мы должны твёрдо стоять на ногах. Мы осознаем, что можем сказать своё слово против любой команды.

С точки зрения харизмы, решительности и свирепости, которые Гаттузо передаёт команде, он напоминает мне Конте. Я всегда верил в «Милан» и тренера Гаттузо. Он показал, что, будучи довольно молодым и относительно неопытным, знает, как заставить команду играть.