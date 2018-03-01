«Атырау» объявил о переходе бывшего голкипера сборной Казахстана

Карьеру Логиновский начинал в родном «Есиле-Богатыре», который затем был переименован в «Кызыл-Жар СК». После этого он играл за «Жетысу», «Астану», «Тобол» и «Тараз».

Вместе с «Астаной» Логиновский дважды становился чемпионом Казахстана. Он провел пять матчей в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

На счету 32-летнего Логиновского больше 150 матчей в КПЛ. В «Атырау» он получил первый номер.