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1 марта, источник: Vesti.kz

«Атырау» объявил о переходе бывшего голкипера сборной Казахстана

Голкипер Владимир Логиновский стал игроком «Атырау». Об этом объявил официальный сайт «нефтяников».

Карьеру Логиновский начинал в родном «Есиле-Богатыре», который затем был переименован в «Кызыл-Жар СК». После этого он играл за «Жетысу», «Астану», «Тобол» и «Тараз».

Вместе с «Астаной» Логиновский дважды становился чемпионом Казахстана. Он провел пять матчей в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

На счету 32-летнего Логиновского больше 150 матчей в КПЛ. В «Атырау» он получил первый номер.

В октябре 2011 года Логиновский дебютировал за сборную Казахстана в гостевом матче квалификации Евро-2018 с Бельгией (0:4). Вторую игру за национальную команду он провел в феврале 2012 года, отстояв на ноль в товарищеской встрече с Латвией (0:0).

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