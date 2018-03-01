Восстановление Неймара после операции составит от 2,5 до 3 месяцев

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Форвард получил травму 25 февраля в матче чемпионата Франции с «Марселем» (3:0). Медицинское обследование выявило у бразильца трещину пятой плюсневой кости и растяжение мышц голеностопа. В четверг парижане на своем официальном сайте сообщили, что игроку в конце недели будет сделана операция.

Как сообщает Sky Sports, Неймар уже прибыл в Рио-де-Жанейро для операции. Пресс-секретарь сборной Бразилии Винициус Родригес сообщил, что операция будет сделана в Белу-Оризонти и «на 99% состоится в эту субботу». По мнению доктора Ласмара, период восстановления футболиста составит от двух с половиной до трех месяцев.

Таким образом, 26-летний форвард должен вернуться в строй к июню, когда стартует чемпионат мира в России.