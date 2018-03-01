Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Данилко рассказал, как живут украинские артисты без России
Названы простые способы улучшить память
Правнука Никиты Михалкова назвали греческим именем
"Круг сужается": новости по делу Крушельницкого
Наоми Кэмпбелл разделась для фотосессии с молодым бойфрендом
Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:30
Бетис
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
22:45
Арсенал
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
23:00
Лас-Пальмас
Барселона
Футбол. Зарубежный
23:30
Алавес
Леванте
Футбол. Зарубежный
28.02
Эйбар1
Вильярреал0
Футбол. Зарубежный
28.02
Атлетико4
Леганес0
Все события
Васильева предсказала тысячи жертв на Крымском мосту
Минфин ввел налог на бани, сараи и теплицы
На Красную площадь привезли 140 новых BMW (фото)
В США решили запретить «тихие» автомобили
Кто вручал машины? И почему немецкие? Возвращаясь к церемонии
Медведева: Отношение к нашим спортсменам после ОИ не изменилось
Маликов, Пресняков и Арзамасова на премии «Леди Mail.Ru» (фото)
Элегантная Безрукова поздравила поклонников с первым днем весны
Раскрыто предназначение «волшебных» грибов
Названы простые способы улучшить память
Путин призвал сделать налог на имущество справедливым
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей
Фоторепортажи
17Все медалисты сборной России
24Россия обыграла Германию и стала чемпионом Олимпиады
16:59 (мск), источник: Р-Спорт

Восстановление Неймара после операции составит от 2,5 до 3 месяцев

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Восстановление нападающего сборной Бразилии по футболу и французского клуба «Пари Сен-Жермен» Неймара после операции составит от 2,5 до 3 месяцев, сообщил доктор Родриго Ласмар.

Источник: Reuters

Форвард получил травму 25 февраля в матче чемпионата Франции с «Марселем» (3:0). Медицинское обследование выявило у бразильца трещину пятой плюсневой кости и растяжение мышц голеностопа. В четверг парижане на своем официальном сайте сообщили, что игроку в конце недели будет сделана операция.

Как сообщает Sky Sports, Неймар уже прибыл в Рио-де-Жанейро для операции. Пресс-секретарь сборной Бразилии Винициус Родригес сообщил, что операция будет сделана в Белу-Оризонти и «на 99% состоится в эту субботу». По мнению доктора Ласмара, период восстановления футболиста составит от двух с половиной до трех месяцев.

Таким образом, 26-летний форвард должен вернуться в строй к июню, когда стартует чемпионат мира в России.

В текущем сезоне бразилец забил 29 голов в 30 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.

ПСЖ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Продать во благо: как и почему олимпийцы избавляются от подаренных авто
Загитова пообещала дать мастер-класс Путину
Кто вручал машины? И почему немецкие? Возвращаясь к церемонии
Медведева: Отношение к нашим спортсменам после ОИ не изменилось
«Барселона» заплатит за Гризманна 100 миллионов евро
Наместников отличился в дебютном матче за «Рейнджерс»
Брызгалова не выступит на ЧМ по керлингу с другим партнером
Тутберидзе: Медведева и Загитова прошли путь самураев на ОИ
Спорт-Экспресс
Авто
На церемонии награждения олимпийцев перепутали ключи от BMW Напомним, что для награждения медалистов Игр в Пхенчхане завод «Автотор» выпустил 140 белых кроссоверов моделей X6,X5 и X4
Hi-Tech
Найден новый подслушивающий вирус для Android Специалисты обнаружили зловредное программное обеспечение. Чем оно опасно?
Кино
Башаров с дочерью, Тарасова и Бикович на премьере фильма Показ нового российского экшна «За гранью реальности» посетили многие звезды кино и телевидения
Недвижимость
Как выглядит реновация в других странах
Кремль хотят освободить для прогулок
Во имя защитника: что строили женщины для своих мужчин
Россияне взяли очень много ипотек
Леди
Дроны, драконы и другие детали на букву «Д» с Недели моды К новому сезону дизайнеры еще плотнее подсели на соцсети и показы сделали как доктор прописал: ради лайков и «себяшек» со звездными гостями
Дети
Беременная ведущая "Первого канала" занимается спортом По словам Ольги Ушаковой, она не сидит на диетах, а продолжает активно заниматься спортом.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Как из однушки сделать двушку: 16 лучших идей
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь