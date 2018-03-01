«Драгоценный камень». Девять фактов о новичке «Ордабасы» Факундо Бертольо
Sports.kz представляет Вашему вниманию подборку интересных фактов об аргентинском полузащитнике «Ордабасы» Факундо Бертольо.
Sports.kz представляет Вашему вниманию подборку интересных фактов об аргентинском полузащитнике «Ордабасы» Факундо Бертольо.
1. За свою карьеру 27-летний атакующий хавбек успел поиграть в аргентинских «Колоне» и «Тигре», бразильском «Гремио», украинском «Динамо» (Киев), французском «Эвиане», греческом «Астерасе» и кипрском АПОЭЛе. Таким образом, Казахстан станет для него уже седьмой страной.
2. Даже на текущем этапе карьеры Бертольо авторитетный сайт Transfermarkt.de оценивает его в 1 миллион евро, а пиковая стоимость (лето 2010-го) и вовсе составляла 4 миллиона.
3. В 19-летнем возрасте Бертольо дебютировал в национальной сборной Аргентины (5 мая 2010 года) и сразу оформил дубль в товарищеском матче с Гаити (4:0). Несмотря на успешный дебют, больше он не получил шанса проявить себя в главной команде страны.
4. Факундо может сыграть как на позиции атакующего полузащитника, так и на обоих флангах атаки. В этом сезоне он провел 17 матчей и забил 1 мяч.
5. Бертольо провел 18 матчей в еврокубках. С АПОЭЛом он дважды играл в группе Лиги Европы — в том числе, и против «Астаны». В домашнем матче (2:1) он вышел на замену во втором тайме. На игру в Казахстане он заявлен не был.
6. В киевском «Динамо» неохотно вспоминают историю перехода Бертольо. Дело в том, что перед подписанием контракта футболист скрыл давнюю травму сухожилия, которая преследовала его еще в Аргентине.
7. Факундо так говорит о своих любимых футболистах: «Кумиров у меня нет, но примером для подражания считаю Зинедина Зидана и Хуана Романа Рикельме. Это действительно великие игроки».
8. «Я всегда играю на команду. Если хотите, я командный игрок. И моя функция, прежде всего, отдать хороший пас, чтобы нападающий забил. Но при случае из выгодного положения, естественно, пробиваю по воротам и сам», — описывает аргентинец свой стиль игры. «Его главный козырь — скорость и ускорение — как на короткой, так и на длинной дистанции. Если перед ним появляется свободная зона, остановить его крайне сложно. Если же речь идет о борьбе корпус в корпус, то здесь он слабее — поэтому в таких ситуациях отыгрывается с партнерами. У чужих ворот он всегда караулит отскок, но также способен сыграть креативно. Он не обладает сильным ударом, зато с точностью у него все в порядке», — характеризуют его манеру игры украинские СМИ.
9. Прозвище Бертольо — «La Joya» («Драгоценный камень» — с испанского).