«Драгоценный камень». Девять фактов о новичке «Ордабасы» Факундо Бертольо

1. За свою карьеру 27-летний атакующий хавбек успел поиграть в аргентинских «Колоне» и «Тигре», бразильском «Гремио», украинском «Динамо» (Киев), французском «Эвиане», греческом «Астерасе» и кипрском АПОЭЛе. Таким образом, Казахстан станет для него уже седьмой страной.

2. Даже на текущем этапе карьеры Бертольо авторитетный сайт Transfermarkt.de оценивает его в 1 миллион евро, а пиковая стоимость (лето 2010-го) и вовсе составляла 4 миллиона.

3. В 19-летнем возрасте Бертольо дебютировал в национальной сборной Аргентины (5 мая 2010 года) и сразу оформил дубль в товарищеском матче с Гаити (4:0). Несмотря на успешный дебют, больше он не получил шанса проявить себя в главной команде страны.

4. Факундо может сыграть как на позиции атакующего полузащитника, так и на обоих флангах атаки. В этом сезоне он провел 17 матчей и забил 1 мяч.

5. Бертольо провел 18 матчей в еврокубках. С АПОЭЛом он дважды играл в группе Лиги Европы — в том числе, и против «Астаны». В домашнем матче (2:1) он вышел на замену во втором тайме. На игру в Казахстане он заявлен не был.

6. В киевском «Динамо» неохотно вспоминают историю перехода Бертольо. Дело в том, что перед подписанием контракта футболист скрыл давнюю травму сухожилия, которая преследовала его еще в Аргентине. Из-за этого он толком так и не поиграл в команде.

7. Факундо так говорит о своих любимых футболистах: «Кумиров у меня нет, но примером для подражания считаю Зинедина Зидана и Хуана Романа Рикельме. Это действительно великие игроки».

8. «Я всегда играю на команду. Если хотите, я командный игрок. И моя функция, прежде всего, отдать хороший пас, чтобы нападающий забил. Но при случае из выгодного положения, естественно, пробиваю по воротам и сам», — описывает аргентинец свой стиль игры. «Его главный козырь — скорость и ускорение — как на короткой, так и на длинной дистанции. Если перед ним появляется свободная зона, остановить его крайне сложно. Если же речь идет о борьбе корпус в корпус, то здесь он слабее — поэтому в таких ситуациях отыгрывается с партнерами. У чужих ворот он всегда караулит отскок, но также способен сыграть креативно. Он не обладает сильным ударом, зато с точностью у него все в порядке», — характеризуют его манеру игры украинские СМИ.