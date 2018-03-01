В финале Кубка Италии по футболу сыграют «Ювентус» и «Милан»

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Основное и дополнительное время завершились со счетом 0:0, как и первый матч между соперниками. В серии пенальти удачливее оказались гости — 5:4.

В финале «Милан» сыграет с «Ювентусом», который ранее в среду вышел победителем из двухматчевого противостояния с «Аталантой». Финал пройдет 9 мая.

Также в среду в рамках Кубка Англии «Тоттенхэм» обыграл «Рочдейл» в матче 1/8 финала турнира и вышел в следующую стадию. Встреча в Лондоне завершилась со счетом 6:1, у хозяев трижды отличился Фернандо Льоренте, два гола на свой счет записал Сон Хын Мин, еще один мяч забил Кайл Уолкер-Питерс. Следующим соперником «Тоттенхэма» станет «Суонси».