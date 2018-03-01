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01:45 (мск), источник: Чемпионат.com

«ПСЖ» разгромил «Марсель» и вышел в полуфинал Кубка Франции

В четвертьфинальном матче Кубка Франции «ПСЖ» принимал на своём поле «Марсель».

Источник: Reuters

Встреча проходила на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 3:0.

В составе победителей дубль оформил Анхель Ди Мария, а ещё один гол забил Эдинсон Кавани. Таким образом, «ПСЖ» вышел в полуфинал Кубка Франции, а «Марсель» своё участие в турнире завершил.

В ещё одном матче дня клуб третьего французского дивизиона «Шамбли» обыграл на своём поле «Страсбург» и тоже пробился в ½ финала. Напомним, накануне в полуфинал Кубка Франции пробился «Ле-Эрбье» — ещё один клуб из третьего дивизиона. В заключительном четвертьфинальном матче встретятся «Кан» и «Лион» (1 марта), после чего состоится жеребьёвка полуфиналов.

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