«ПСЖ» разгромил «Марсель» и вышел в полуфинал Кубка Франции

В составе победителей дубль оформил Анхель Ди Мария, а ещё один гол забил Эдинсон Кавани. Таким образом, «ПСЖ» вышел в полуфинал Кубка Франции, а «Марсель» своё участие в турнире завершил.

В ещё одном матче дня клуб третьего французского дивизиона «Шамбли» обыграл на своём поле «Страсбург» и тоже пробился в ½ финала. Напомним, накануне в полуфинал Кубка Франции пробился «Ле-Эрбье» — ещё один клуб из третьего дивизиона. В заключительном четвертьфинальном матче встретятся «Кан» и «Лион» (1 марта), после чего состоится жеребьёвка полуфиналов.