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Хет-трик Льоренте помог «Тоттенхэму» выйти в ¼ финала Кубка Англии
В переигровке 1/8 финала Кубка Англии «Тоттенхэм Хотспур» принимал на своём поле «Рочдейл».
В переигровке 1/8 финала Кубка Англии «Тоттенхэм Хотспур» принимал на своём поле «Рочдейл».
Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 6:1.
В составе победителей
Таким образом, «Тоттенхэм» вышел в четвертьфинал Кубка Англии, а «Рочдейл» своё участие в турнире завершил. За выход в полуфинал «шпоры» поборются с «Суонси Сити».