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01:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Хет-трик Льоренте помог «Тоттенхэму» выйти в ¼ финала Кубка Англии

В переигровке 1/8 финала Кубка Англии «Тоттенхэм Хотспур» принимал на своём поле «Рочдейл».

Источник: Reuters

Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 6:1.

В составе победителей хет-трик оформил испанский форвард Фернандо Льоренте, два гола забил Сон Хын Мин, а ещё один мяч записал на свой счёт Кайл Уолкер-Питерс. За гостей отличился Стефен Хамфрис. Напомним, первую встречу команды завершили со счётом 2:2.

Таким образом, «Тоттенхэм» вышел в четвертьфинал Кубка Англии, а «Рочдейл» своё участие в турнире завершил. За выход в полуфинал «шпоры» поборются с «Суонси Сити».

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