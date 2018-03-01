Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Первый канал» прокомментировал слова Якубовича о «Поле чудес»
Неприятный запах изо рта: что делать
Ирина Безрукова поделилась воспоминаниями о погибшем сыне
Обломки "Небесного дворца" могут упасть на Землю в апреле
Маркл и Миддлтон в изысканных платьях вместе выступили на форуме
Текущие события
Футбол. Зарубежный
28.02
Атлетико4
Леганес0
Футбол. Зарубежный
28.02
Эйбар1
Вильярреал0
Футбол. Зарубежный
28.02
Хетафе3
Депортиво0
Футбол. Зарубежный
28.02
Атлетик1
Валенсия1
Футбол. Зарубежный
28.02
Малага0
Севилья1
Футбол. Кубок России
28.02
Тосно2
Луч-Энергия1
Футбол. Кубок России
28.02
Крылья Советов
Спартак М
Все события
«Русские нам отомстят»: США отказываются от финансовых санкций
Вредит ли батарее телефона долгая ночная зарядка
Как нас обманывают на автомойках? Самые популярные способы
Автосалон в Женеве: главные новинки выставки
Забронзовелый памятник Пхенчхану. Почему Знарку лучше уйти
«Атлетико» победил «Леганес» благодаря четырем голам Гризманна
Маликов, Пресняков и Арзамасова на премии «Леди Mail.Ru» (фото)
Олег Газманов с сыном извалялись полуобнаженными в снегу
Семнадцать добровольцев завели опасных червей внутри себя
Ученые разделили пьющих людей на 4 типа
В Москве обокрали квартиру безработной на 16 млн рублей
Мусульман возмутила мечеть в форме кипы
Фоторепортажи
8Все золото Пхенчхана. 24 февраля
4Все золото Пхенчхана. 23 февраля
00:50 (мск), источник: Чемпионат.com

«Атлетик» сыграл вничью с «Валенсией», «Севилья» обыграла «Малагу»

В матче 26-го тура чемпионата Испании «Атлетик» принимал на своём поле «Валенсию».

Встреча проходила на стадионе «Сан-Мамес» и завершилась со счётом 1:1.

За хозяев гол забил Оскар де Маркос, а в составе «Валенсии» отличился Жоффрей Кондогбиа. На 36-й минуте форвард «Атлетика» Ариц Адурис не смог реализовать пенальти.

В других матчах тура, которые проходили параллельно, «Севилья» обыграла со счётом 1:0 «Малагу», которая потерпела уже пятое подряд поражение в Примере, а «Хетафе» разгромил «Депортиво» (3:0).

Атлетик
НовостиМатчиСоставСтатистика
Валенсия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Севилья
НовостиМатчиСоставСтатистика
Малага
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 «Финал Россия – Германия – этим всё сказано. Безобразие, а не Олимпиада»
"Поздравляю ее, но..." Фигуристка из США оправдалась за критику Загитовой
Забронзовелый памятник Пхенчхану. Почему Знарку лучше уйти
«Атлетико» победил «Леганес» благодаря четырем голам Гризманна
Веселый Знарок и порхающая Загитова. Путин наградил олимпийцев
Отменили матч «Крылья» - «Спартак». А дальше-то что?
Стали известны финалисты Кубка Италии по футболу
Тренером сборной Италии станет Конте, Манчини или Ди Бьяджо
Ковальчук: Выполнили одну из основных задач — вернуть флаг РФ
Новости
Авто
На Красную площадь привезли 140 новых BMW (фото) Автомобили предназначены для российских медалистов Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане
Hi-Tech
Застывшие пузыри во льду Байкала снимают с коптеров иркутские и московские ученые Ученые отправились на Байкал — на охоту за белыми пузырями
Кино
18-летняя дочь поддержала Риз Уизерспун на премьере фильма По красной дорожке прошли крупнейшие звезды кино и телевидения
Недвижимость
Россияне взяли очень много ипотек
Мусульман возмутила мечеть в форме еврейской кипы
В Петербурге построят кольцевую линию метро за 300 млрд рублей
Хостел в доме снижает стоимость недвижимости
Леди
Отечественные звезды, которые шокировали своей внешностью в этом году Фанаты этих звезд не поняли, что произошло с их любимицами в этом году: то ли это результат пластической операции, то ли неудачный поход в салон красоты.
Дети
«Высший пилотаж»: ролик с учительницей вокала восхитил соцсети Запись собрала тысячи восторженных комментариев.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как выбрать плитку для маленькой ванной: 7 профессиональных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь