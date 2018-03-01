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«Атлетик» сыграл вничью с «Валенсией», «Севилья» обыграла «Малагу»
В матче 26-го тура чемпионата Испании «Атлетик» принимал на своём поле «Валенсию».
В матче 26-го тура чемпионата Испании «Атлетик» принимал на своём поле «Валенсию».
Встреча проходила на стадионе «Сан-Мамес» и завершилась со счётом 1:1.
За хозяев гол забил Оскар де Маркос, а в составе «Валенсии» отличился Жоффрей Кондогбиа. На 36-й минуте форвард «Атлетика» Ариц Адурис не смог реализовать пенальти.
В других матчах тура, которые проходили параллельно, «Севилья» обыграла со счётом 1:0 «Малагу», которая потерпела уже пятое подряд поражение в Примере, а «Хетафе» разгромил «Депортиво» (3:0).