Футболист ПСЖ Неймар будет прооперирован в конце недели
ТАСС, 28 февраля. Бразильский футболист французского «Пари Сен-Жермен» Неймар будет прооперирован в конце текущей недели. Об этом сообщает
ТАСС, 28 февраля. Бразильский футболист французского «Пари Сен-Жермен» Неймар будет прооперирован в конце текущей недели. Об этом сообщает
Точные сроки возвращения игрока не сообщаются. Ранее ПСЖ сообщал, что игроку не потребуется хирургическое вмешательство, несмотря на растяжение связок голеностопного сустава и трещина пятой плюсневой кости.
Неймар получил травму 25 февраля в домашнем матче 27-го тура чемпионата Франции против «Марселя» (3:0).
Сборная России сыграет против команды Бразилии 23 марта в Москве на стадионе «Лужники».
Неймар перешел в ПСЖ летом из испанской «Барселоны» за рекордные €222 млн. В текущем сезоне 26-летний форвард провел 29 матчей за французский клуб, забив 29 мячей и отдав 17 голевых передач.