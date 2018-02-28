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28 февраля, источник: ТАСС

Футболист ПСЖ Неймар будет прооперирован в конце недели

ТАСС, 28 февраля. Бразильский футболист французского «Пари Сен-Жермен» Неймар будет прооперирован в конце текущей недели. Об этом сообщает пресс-служба французской команды.

Точные сроки возвращения игрока не сообщаются. Ранее ПСЖ сообщал, что игроку не потребуется хирургическое вмешательство, несмотря на растяжение связок голеностопного сустава и трещина пятой плюсневой кости.

Неймар получил травму 25 февраля в домашнем матче 27-го тура чемпионата Франции против «Марселя» (3:0). Пресс-служба ПСЖ сообщала, что игрок пропустит от шести до восьми недель.

Сборная России сыграет против команды Бразилии 23 марта в Москве на стадионе «Лужники».

Неймар перешел в ПСЖ летом из испанской «Барселоны» за рекордные €222 млн. В текущем сезоне 26-летний форвард провел 29 матчей за французский клуб, забив 29 мячей и отдав 17 голевых передач.

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