«Ордабасы» подписал автора дубля за сборную Аргентины

Бертольо является воспитанником клуба «Колон» (Санта-Фе), за который выступал в чемпионате Аргентины (серия А).

Дебютировал в серии А Аргентины 2 мая 2009 год в матче «Колон» — «Аргентинос Хуниорс» — 2:0. Провёл в Кубке Либертадорес 2 матча (1 гол). В команде играл под 18 номером. В мае 2010 года подписал контракт с киевским «Динамо» на пять лет. 13 августа 2014 года на правах аренды перешёл в аргентинский «Тигре».

В 2015 по 2016 играл греческий «Астерас», Сезон 2016−2017 провел в кипрском «АПОЭЛе».