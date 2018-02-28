«Ордабасы» подписал автора дубля за сборную Аргентины
Аргентинский полузащитник Факундо Бертольо подписал контракт с шымкентским «Ордабасы».
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Аргентинский полузащитник Факундо Бертольо подписал контракт с шымкентским «Ордабасы».
Бертольо является воспитанником клуба «Колон» (Санта-Фе), за который выступал в чемпионате Аргентины (серия А).
Дебютировал в серии А Аргентины 2 мая 2009 год в матче «Колон» — «Аргентинос Хуниорс» — 2:0. Провёл в Кубке Либертадорес 2 матча (1 гол). В команде играл под 18 номером. В мае 2010 года подписал контракт с киевским «Динамо» на пять лет. 13 августа 2014 года на правах аренды перешёл в аргентинский «Тигре».
В 2015 по 2016 играл греческий «Астерас», Сезон 2016−2017 провел в кипрском «АПОЭЛе».
В национальной сборной Аргентины под руководством Диего Марадоны дебютировал в 19 лет, 6 мая 2010 года в товарищеском матче Аргентина — Гаити (4:0). В первом же матче забил два гола.