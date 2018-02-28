«Команда этого года совсем другая, нежели прошлогодняя». Наставник «Кайрата» — о составе клуба и противостоянии с «Астаной»

— Как оцените подготовку своей команды к сезону? Что из тренерских задумок удалось внедрить?

— Предсезонные сборы могу оценить только в позитивном плане. Мы проделали очень большой объем работы, в особенности, — в физическом плане. Тренировались в специфичной манере — практически вся работа шла через мяч. Я остался доволен результатом. Необходимо отметить, что завершается период адаптации новых игроков, которые уже находятся в команде. Плюс мы продолжаем экспериментировать. У нас хорошая команда, с широким выбором игроков. Сейчас на каждой позиции присутствует по два исполнителя — это очень хорошо. Есть некоторые решения по позициям, но есть и те задачи, над которыми мы думаем.

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— Насколько сильно «Кайрат» образца 2018 года будет отличаться от прошлогодней команды?

— Команда этого года совсем другая, нежели прошлогодняя. Нас покинули два основных игрока — это Сесар Арзо и Жерар Гоу. Команда изменится и будет отличие от той, в которой играл Гоу. Жерар — игрок, у которого специфичные характеристики. Он — нападающий, который помогал реализовывать определенные задумки. Сейчас в нашей дружине есть двое нападающих, которые отличаются от Жерара. В линии атаки они будут работать по-другому. В обороне же не будет много вариаций, в линии атаки есть существенные изменения и нам нужно адаптироваться к ним.

— Что скажете о новичках команды?

— Гай быстро адаптировался в команде. Он приехал из европейского футбола —он играл в Испании, его адаптация произошла очень быстро. Я доволен тем, как он работает. Что касается Уго — считаю, что ему нужно дать больше времени, все-таки он приехал к нам из другой части планеты, где играл в другой футбол. Но я уверен, Сильвейра будет очень важным игроком в новом сезоне.

— Удавалось ли следить за подготовкой и товарищескими матчами «Астаны» в зимнее межсезонье?

— Да, мы смотрели игры «Астаны», и не только этой команды. Наблюдали за спаррингами «Кызыл-Жара СК» и «Иртыша». Старались попасть на все матчи, которые проводились в Турции. Смотрели игры в записи, в том числе и матчи «Астаны» в Лиге Европы. Это наша работа — анализировать соперников. «Астана» показывает компактный футбол, они чемпионы последних лет. Столичная команда находится в лучшем физическом состоянии, чем мы, потому что они уже вошли в сезон, сыграв два матча с португальским «Спортингом». Стан соперника покинул Жуниор Кабананга, поэтому тренерский штаб оппонентов будет выстраивать атаку по-другому.

— Матч за Суперкубок откроет сезон. В рамках первой официальной игры года за счет чего ваша команда может обыграть столичный коллектив?

— Нам нужно стараться сохранить свой стиль и играть на победу, контролируя мяч так, как нам это нравится.