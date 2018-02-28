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15:23 (мск), источник: Sports.kz

«Команда этого года совсем другая, нежели прошлогодняя». Наставник «Кайрата» — о составе клуба и противостоянии с «Астаной»

Испанский тренер алматинского «Кайрата» Карлос Алос Феррер в преддверии матча за Суперкубок РК ответил на вопросы Профессиональной футбольной лиги Казахстана.

— Как оцените подготовку своей команды к сезону? Что из тренерских задумок удалось внедрить?

— Предсезонные сборы могу оценить только в позитивном плане. Мы проделали очень большой объем работы, в особенности, — в физическом плане. Тренировались в специфичной манере — практически вся работа шла через мяч. Я остался доволен результатом. Необходимо отметить, что завершается период адаптации новых игроков, которые уже находятся в команде. Плюс мы продолжаем экспериментировать. У нас хорошая команда, с широким выбором игроков. Сейчас на каждой позиции присутствует по два исполнителя — это очень хорошо. Есть некоторые решения по позициям, но есть и те задачи, над которыми мы думаем.

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— Насколько сильно «Кайрат» образца 2018 года будет отличаться от прошлогодней команды?

— Команда этого года совсем другая, нежели прошлогодняя. Нас покинули два основных игрока — это Сесар Арзо и Жерар Гоу. Команда изменится и будет отличие от той, в которой играл Гоу. Жерар — игрок, у которого специфичные характеристики. Он — нападающий, который помогал реализовывать определенные задумки. Сейчас в нашей дружине есть двое нападающих, которые отличаются от Жерара. В линии атаки они будут работать по-другому. В обороне же не будет много вариаций, в линии атаки есть существенные изменения и нам нужно адаптироваться к ним.

— Что скажете о новичках команды?

— Гай быстро адаптировался в команде. Он приехал из европейского футбола —он играл в Испании, его адаптация произошла очень быстро. Я доволен тем, как он работает. Что касается Уго — считаю, что ему нужно дать больше времени, все-таки он приехал к нам из другой части планеты, где играл в другой футбол. Но я уверен, Сильвейра будет очень важным игроком в новом сезоне.

— Удавалось ли следить за подготовкой и товарищескими матчами «Астаны» в зимнее межсезонье?

— Да, мы смотрели игры «Астаны», и не только этой команды. Наблюдали за спаррингами «Кызыл-Жара СК» и «Иртыша». Старались попасть на все матчи, которые проводились в Турции. Смотрели игры в записи, в том числе и матчи «Астаны» в Лиге Европы. Это наша работа — анализировать соперников. «Астана» показывает компактный футбол, они чемпионы последних лет. Столичная команда находится в лучшем физическом состоянии, чем мы, потому что они уже вошли в сезон, сыграв два матча с португальским «Спортингом». Стан соперника покинул Жуниор Кабананга, поэтому тренерский штаб оппонентов будет выстраивать атаку по-другому.

— Матч за Суперкубок откроет сезон. В рамках первой официальной игры года за счет чего ваша команда может обыграть столичный коллектив?

— Нам нужно стараться сохранить свой стиль и играть на победу, контролируя мяч так, как нам это нравится.

Важно атаковать постоянно, пытаться контролировать игру, поддерживать ритм, не забывая про быстрые переключения. Впереди команда укомплектована быстрыми футболистами, поэтому очень важно будет сохранять темп игры весь матч. Мы понимаем, что будем противостоять чемпиону страны. «Астана» более подготовлена физически, и, более того, встреча состоится на их территории. Матч будет сложным, но предстоящий сезон — это не только Суперкубок, но есть еще множество задач в течение года. Поэтому мы должны выступить спокойно, справляясь со всем давлением.

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