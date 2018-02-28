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15:08 (мск), источник: Прессбол

Инвестор «Крумкачоў» — 26-летний бизнесмен из Армении Ваге Мартиросян, бюджет на сезон — 600 тыс. долларов

26-летний бизнесмен из Армении Ваге Мартиросян, к которому перешел контрольный пакет акций клуба «Крумкачы», рассказал о мотивах сотрудничества с «воронами».

Вопрос-мем: вы с детства за «Крумкачоў«?

«Крумкачы» существуют с 2014 года, а я о команде узнал лишь год назад, познакомившись с Денисом Шунто. Это случилось после третьего или четвертого тура прошлогоднего чемпионата страны. Денис Петрович вкратце обрисовал ситуацию, рассказал о финансовых проблемах клуба. С тех пор поддерживаю команду как болельщик. А после некоторого времени, взятого на размышления, подготовил бизнес-план специально под «Крумкачоў». Он существуют уже давно, но лишь недавно наши отношения были оформлены. Я соучредитель. Мне принадлежит контрольный пакет акций клуба.

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Какой бюджет запланирован на 2018 год?

600 тысяч долларов. А в дальнейшем финансирование будет зависеть от темпов развития клуба.

Откуда деньги?

У меня семейный бизнес в сфере торговли и услуг на территории родной Армении, других стран СНГ и Европы. К сожалению, в Беларуси у нас ничего нет, но мы думаем о том, чтобы что-то открыть здесь. Посмотрим, к чему это приведет. Пока я остановился на приобретении футбольного клуба. Это самый большой бизнес, который собираюсь иметь в Беларуси.

Футболом интересуюсь с трех-четырех лет. После того как увидел игру Роналдиньо. С тех пор много где поиграл. Сначала во дворе, потом в школе и, наконец, в составе городской команды. В городе, где вырос (это Дилижан), не было спецшколы или академии, где мог бы совершенствоваться. Так что не удалось стать профессиональным футболистом, — цитирует бизнесмена tut.by.

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