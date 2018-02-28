Экс-футболист «Ордабасы» перешел в южнокорейский клуб

Последним его клубом был «Ордабасы», в который он перешел из «Црвены Звезды» в июле 2017 года. В первом же матче забил мяч в ворота карагандинского «Шахтера» (1:0). Вот только это не помогло ему стать основным форвардом шымкентского клуба. Всего в семи матчах отметился тремя голами и одной результативной передачей. При этом «Ордабасы» по итогам сезона-2017 впервые в своей истории стал призером чемпионата, завоевав бронзовые медали.