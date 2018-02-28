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14:31 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-футболист «Ордабасы» перешел в южнокорейский клуб

29-летний сербский нападающий Срджан Вуяклия стал игроком южнокорейского клуба «Кванджу», передает корреспондент Vesti.kz.

Последним его клубом был «Ордабасы», в который он перешел из «Црвены Звезды» в июле 2017 года. В первом же матче забил мяч в ворота карагандинского «Шахтера» (1:0). Вот только это не помогло ему стать основным форвардом шымкентского клуба. Всего в семи матчах отметился тремя голами и одной результативной передачей. При этом «Ордабасы» по итогам сезона-2017 впервые в своей истории стал призером чемпионата, завоевав бронзовые медали.

Что касается «Кванджу», то команда в прошлом сезоне заняла последнее 12-е место и вылетела из высшего дивизиона. Вуяклия стал третьим легионером, перешедшим в южнокорейский клуб в зимнее трансферное окно. Ранее контракты с «Кванджу» подписали Найалл МакГинн («Абердин»), Минори Сато («Рига»), Жил («Боа»).

Трансферное окно в КПЛ открылось 11 января, закроется 3 апреля.

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