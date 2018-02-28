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14:23 (мск), источник: Sports.kz

«Атырау» подписал бывшего лидера «Окжетпеса» и «Актобе»

Футбольный клуб «Атырау» подписал камерунского полузащитника Джозефа Нейна.

30-летний опорный хавбек Джозеф Нейн Филс Эоне начал свою карьеру в американском клубе «Олд Доминион Монаркс». В США, гражданином которых является игрок, выступал также за клубы «Хэмптон Роудс Пираньяс», «Колорадо Рэпидз», «Нью-Йорк Космос» и «Сан-Антонио Скорпионс». Помимо них, в его карьере был канадский коллектив «Торонто». В Казахстане ранее Джозеф играл за кокшетауский «Окжетпес» и «Актобе», в составе которых забил 2 мяча. Полузащитник будет выступать в нашем клубе под 3 номером.

Атырау
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