«Трансферный бум». Помогут ли новички возродиться «Актобе»?

С некоторыми игроками сразу же были заключены трудовые соглашения, но официально их представили только на днях.

Что касается казахстанцев, их возможности, не считая собственных воспитанников, всем хорошо известны. Разве что среди них самый молодой — Улан Конысбаев (28 лет), тогда как Давиду Лория 36, Рамилю Нурмухаметову 30, Игорю Юрину 35.

При этом первому предстоит вернуться в большую игру после тяжелейшей травмы, полученной в 2016 году в товарищеском матче со сборной Китая. Поэтому ему потребуется определенное время и доверие тренерского штаба, чтобы набрать необходимые кондиции. А вот Юрину будет тяжелее даваться все 90 минут на поле, но его опыт, конечно же, пригодится «красно-белым». Не будем забывать, что «Актобе» при нынешних долгах особо выбирать не приходилось, приглашали тех, кто соглашался.

По поводу вратарской позиции двух мнений быть не должно. Лория — номер один, так как будет понадежнее и опытнее Нурмухаметова.

Теперь о легионерах. Из них самый опытный и мастеровитый, пожалуй, 33-летний Маркос Пиззелли. С его игрой казахстанские болельщики также прекрасно знакомы, тогда как его соотечественникам Рейналдо Дос Сантосу Сильве и Фабрисио Сильве Дорнелласу еще предстоит себя показать и тем самым завоевать симпатии фанатов. И если статистика полузащитника Рейналдо впечатляет (47 голов в 89 матчах за «Карабах» в сезонах 2013−2017), то защитник Фабрисио не может похвастаться столь регулярным попаданием в основной состав.

Также настораживает отсутствие должной игровой практики у еще двоих легионеров «Актобе». Например, 24-летний хорват Хрвое Миличевич почти не играл в последние два года, а 30-летний серб Саша Марьянович только четыре раза выходил на поле в сезоне-2017.

Лишь 25-летний грузин Джамбул Джигаури чаще них попадал в игру — в 28 случаях. Ну, и более-менее играл 26-летний серб Милан Радин — на его счету 12 матчей с июля 2017 года.

Тем не менее, все они без исключения проходят предсезонный сбор с «Актобе» и чем-то приглянулись Владимиру Муханову. Значит должны принести пользу новому клубу и, по мере возможности, улучшить его прошлогодние результаты. Во всяком случае, на это очень надеемся, поскольку в последние годы «Актобе» и так сильно досталось.

Отметим, «Актобе» финишировал на девятом месте в сезоне-2017.

В последний раз «красно-белые» становились призерами чемпионата в 2015 году, когда завоевали бронзовые медали.