«Жирона» победила «Сельту» и поднялась на седьмое место в чемпионате

Минимальную победу в игре между соседями по турнирной таблице одержали хозяева поля — 1:0 (1:0). Победный мяч на счету лидера клуба из Каталонии Кристиана Португеса. После этого успеха «Жирона» поднялась на седьмое место в чемпионате Испании.