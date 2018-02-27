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«Жирона» победила «Сельту» и поднялась на седьмое место в чемпионате
Завершился матч 26-го тура чемпионата Испании между «Жироной» и «Сельтой».
Завершился матч 26-го тура чемпионата Испании между «Жироной» и «Сельтой».
Минимальную победу в игре между соседями по турнирной таблице одержали хозяева поля — 1:0 (1:0). Победный мяч на счету лидера клуба из Каталонии Кристиана Португеса. После этого успеха «Жирона» поднялась на седьмое место в чемпионате Испании.
Победа над «Сельтой» стала для «Жироны» пятым подряд успехом на своём поле, причём во всех пяти встречах хозяева оставляли свои ворота на замке. Сухая серия вратаря «Жироны» Буну на домашнем стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» составляет уже 450 минут.
|Пабло Мачин
|Хуан Карлос Унсуэ
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|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|11
|Удары (всего)
|10
|2
|Удары в створ
|2
|6
|Угловые
|4
|9
|Фолы
|10
|3
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Даниэль Хесус Трухильо Суарес (Испания)