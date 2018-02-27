Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Билан, Лепс и Галкин на завтраке «Премии Муз-ТВ 2018»
Семнадцать добровольцев завели опасных червей внутри себя
Кейт Миддлтон показала заметно округлившийся живот
Реакция Серебрякова на инициативу депутата после слов о русских
Глюк’oZa показала «романтическую» тренировку с мужем
Текущие события
Футбол. Зарубежный
27.02
Жирона1
Сельта0
Футбол. Зарубежный
27.02
Эспаньол1
Реал0
Футбол. Кубок России
27.02
АмкарП 6:70
Авангард К0
Футбол. Кубок России
27.02
СКА-ХабаровскП 1:40
Шинник0
Футбол. Кубок России
17:30
Крылья Советов
Спартак М
Футбол. Кубок России
19:30
Тосно
Луч-Энергия
Все события
На закрытии Олимпиады объявили о большой ошибке - Губерниев
Западные СМИ в недоумении от РФ болельщиков на ОИ
Названа зарплата молодого инженера на АВТОВАЗе
5 нестандартных, но очень нужных машин (видео)
«Реал» проиграл «Эспаньолу», пропустив на 3-й добавленной минуте
В УЕФА рассказали об изменении формата Лиги чемпионов
Как выглядит 20-летний сын Олега Газманова
Дональд Трамп бросил жену и сына под дождем
Названы лекарства, которые приводят к инсульту и инфаркту
Неприятный запах изо рта: что делать
Кандидат в президенты признал наличие у сына дома в Латвии
Два российских стадиона вошли в топ лучших в мире
Фоторепортажи
231:0 в минус 14. «Локо» победил «Ниццу»
4Все золото Пхенчхана. 23 февраля
01:59 (мск), источник: Чемпионат.com

«Жирона» победила «Сельту» и поднялась на седьмое место в чемпионате

Завершился матч 26-го тура чемпионата Испании между «Жироной» и «Сельтой».

Минимальную победу в игре между соседями по турнирной таблице одержали хозяева поля — 1:0 (1:0). Победный мяч на счету лидера клуба из Каталонии Кристиана Португеса. После этого успеха «Жирона» поднялась на седьмое место в чемпионате Испании.

Победа над «Сельтой» стала для «Жироны» пятым подряд успехом на своём поле, причём во всех пяти встречах хозяева оставляли свои ворота на замке. Сухая серия вратаря «Жироны» Буну на домашнем стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» составляет уже 450 минут.

Жирона 1:0
Первый тайм: 1:0
Сельта
27.02.2018, 23:30 основной раунд: 26-й тур Montilivi
Главные тренеры
Пабло Мачин Хуан Карлос Унсуэ
Голы
14′ Кристиан Порту (К. Планас) 9
Составы
Яссин Буну 13
Бернардо Эспиноса 2
Чимено Хонас Ромалью 4
Рамирес Лопес Хуанпе 15
Карлес Планас 21
26′ Пабло Маффео 25
Алекс Гранель 6
Пере Понс 8
90′ Кристиан Порту 9
Давид Тимор 16
71′ Гарсиа Фрейре Борха 24
86′ Алейкс Гарсия 23
53′ 85′ Кристиан Стуани 7
Энтони Лосано 19
13 Вейга Рубен Бланко
2 Уго Мальо
19 Хонатан Хонни Кастро 60′
20 Серхио Гомес
24 Факундо Ронкалья
14 Станислав Лоботка
7 Макси Гомес
10 Яго Аспас
21 Эмре Мор 80′
16 Руис Хосабед Санчес 75′
6 Неманья Радойя
18 Даниэль Васс 75′
9 Лукас Бойе
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 10
2 Удары в створ 2
6 Угловые 4
9 Фолы 10
3 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Даниэль Хесус Трухильо Суарес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Жирона
НовостиМатчиСоставСтатистика
Сельта
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 «Финал Россия – Германия – этим всё сказано. Безобразие, а не Олимпиада»
Эмоции зашкаливают: что творилось в раздевалке сборной России
Прокуратура заинтересовалась делом Крушельницкого
Два клуба ФНЛ сыграют в полуфинале Кубка России по футболу
«Реал» проиграл «Эспаньолу», пропустив на 3-й добавленной минуте
В УЕФА рассказали об изменении формата Лиги чемпионов
«Спартак» сыграет с «Крыльями Советов» Тихонова в Кубке России
ВАДА опровергло информацию о запрете турниров на территории РФ
Черчесов предложил включить допинг-офицеров в заявку сборной РФ
Новости
Авто
Granta City — новая Lada за 492 400 рублей С 1 марта 2018 года российские дилеры марки Lada начнут продажи седанов Lada Granta City
Hi-Tech
MWC 2018: ASUS представляет безрамочный Zenfone 5 Lite с 4 камерами Смартфон с 4 камерами. На что он способен?
Кино
Участники «Голоса. Дети» успокаивали жену Прилучного на съемках Агата Муцениеце рассказала, что во время записи шоу волновалась не меньше, чем сами конкурсанты
Недвижимость
Во имя защитника: что строили женщины для своих мужчин
В Москве обокрали квартиру безработной на 16 млн рублей
Мусульман возмутила мечеть в форме еврейской кипы
Россияне взяли очень много ипотек
Леди
6 звезд, которые не окончили школу и не стыдятся этого На днях оскароносная актриса Дженнифер Лоуренс призналась, что она так и не получила аттестат об окончании школы
Дети
Кейт Миддлтон показала заметно округлившийся живот Жена принца Уильяма находится на последних месяцах беременности.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Как из однушки сделать двушку: 16 лучших идей
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь