«Реал» складывает оружие. Команда Зидана не хочет забивать в Примере?

Источник: AP 2018

В сентябре прошлого года «Реал» повторил рекорд «Сантоса», забив в 73 матчах разных турниров подряд. Но после этого у нападения команды Зинедина Зидана стали случаться регулярные сбои. Причём исключительно в Примере. Во встрече с «Эспаньолом» чемпион Испании опять стрелял холостыми: в шестой раз за последние 22 тура. Вспомним, как выглядела группа атаки «сливочных» в этих неудачных матчах.

20.09.2017. Чемпионат Испании. «Реал» — «Бетис» — 0:1

Фантастическая результативная серия «Реала» была прервана в домашнем матче с «Бетисом». Хозяева сыграли 4−3−1−2 с Иско в роли подносчика снарядов для Криштиану Роналду и Гарета Бэйла. По ходу второго тайма Зидан выпустил Марко Асенсио, Лукаса Васкеса и Борху Майораля. «Сливочные» нанесли 27 ударов (12 в активе Роналду), семь раз попали в створ, но им откровенно не повезло.

18.11.2017. Чемпионат Испании. «Атлетико» — «Реал» — 0:0

Следующим соперником, который сумел оставить «Реал», стал в мадридском дерби «Атлетико». Команда Зидана опять действовала по схеме 4−3−1−2, где вместе с Иско и Роналду был уже Карим Бензема. Француза за четверть часа до финального свистка заменил Асенсио. На «Ванда Метрополитано» обладатели Кубка чемпионов нанесли 14 ударов, однако лишь трижды посылали мяч в створ ворот.

02.12.2017. Чемпионат Испании. «Атлетик» — «Реал» — 0:0

Если «Атлетико» нашёл управу на «Реал», то почему бы этого не сделать и «Атлетику»? Так, наверное, подумали в Бильбао перед встречей с «королевским клубом». Вера в свои силы помогла баскам обезглавить дракона с тремя блестящими головами: Иско, Роналду и Бензема снова действовали впереди в тактической модели 4−3−1−2. Незадолго до конца матча на замену вышел Майораль. У «Реала» накопилось 13 ударов в общей сумме и пять в створ.

23.12.2017. Чемпионат Испании. «Реал» — «Барселона» — 0:3

В одном из главных матчей сезона «Реал» был разгромлен на «Сантьяго Бернабеу» самым принципиальным противником. В системе 4−3−1−2 главная ставка делалась на Роналду с Бензема, которым помогал Матео Ковачич вместе с другими полузащитниками «сливочных». Замысел Зидана не сработал. После перерыва он бросил в бой Асенсио с Бэйлом, вот только и этот дуэт не спас Мадрид. Хозяева пробили 14 раз, мяч шёл в цель в пяти случаях, но так и не долетел до сетки.

13.01.2018. Чемпионат Испании. «Реал» — «Вильярреал» — 0:1

Домашнее поражение от «Вильярреала» было менее крупным, но никак не менее болезненным. Ведь в этой игре команда Зидана нанесла 28 ударов, а в створ — семь. Вполне достаточно для нескольких голов. У чужой штрафной в схеме 4−3−1−2 располагались Иско, Бэйл и Роналду, а усилить игру по замыслу тренера должны были одновременно вышедшие на замену Лукас Васкес с Асенсио. Однако стало лишь хуже — «Реал» получил мяч в собственные ворота.

27.02.2017. Чемпионат Испании. «Эспаньол» — «Реал» — 1:0

В столице Каталонии Зидан приберёг Роналду, с которым случались все пять предыдущих «сухарей». Группу атаки в системе 4−2−3−1 составили Иско (у него теперь тоже пять участий в пяти матчах без забитых мячей), Асенсио, Васкес и Бэйл. На подмогу по ходу встречи должны были прийти Бензема и Майораль: о них главный тренер вспомнил во втором тайме. «Сливочные» нанесли 10 ударов, причём половина на счету Бэйла, а в створ попали пять раз. И снова не забили. Это уже закономерность.