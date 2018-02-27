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01:48 (мск), источник: Чемпионат.com

«Реал» складывает оружие. Команда Зидана не хочет забивать в Примере?

У Зинедина Зидана проблема, которую он не может решить.

Источник: AP 2018

В сентябре прошлого года «Реал» повторил рекорд «Сантоса», забив в 73 матчах разных турниров подряд. Но после этого у нападения команды Зинедина Зидана стали случаться регулярные сбои. Причём исключительно в Примере. Во встрече с «Эспаньолом» чемпион Испании опять стрелял холостыми: в шестой раз за последние 22 тура. Вспомним, как выглядела группа атаки «сливочных» в этих неудачных матчах.

20.09.2017. Чемпионат Испании. «Реал» — «Бетис» — 0:1

Фантастическая результативная серия «Реала» была прервана в домашнем матче с «Бетисом». Хозяева сыграли 4−3−1−2 с Иско в роли подносчика снарядов для Криштиану Роналду и Гарета Бэйла. По ходу второго тайма Зидан выпустил Марко Асенсио, Лукаса Васкеса и Борху Майораля. «Сливочные» нанесли 27 ударов (12 в активе Роналду), семь раз попали в створ, но им откровенно не повезло.

18.11.2017. Чемпионат Испании. «Атлетико» — «Реал» — 0:0

Следующим соперником, который сумел оставить «Реал», стал в мадридском дерби «Атлетико». Команда Зидана опять действовала по схеме 4−3−1−2, где вместе с Иско и Роналду был уже Карим Бензема. Француза за четверть часа до финального свистка заменил Асенсио. На «Ванда Метрополитано» обладатели Кубка чемпионов нанесли 14 ударов, однако лишь трижды посылали мяч в створ ворот.

02.12.2017. Чемпионат Испании. «Атлетик» — «Реал» — 0:0

Если «Атлетико» нашёл управу на «Реал», то почему бы этого не сделать и «Атлетику»? Так, наверное, подумали в Бильбао перед встречей с «королевским клубом». Вера в свои силы помогла баскам обезглавить дракона с тремя блестящими головами: Иско, Роналду и Бензема снова действовали впереди в тактической модели 4−3−1−2. Незадолго до конца матча на замену вышел Майораль. У «Реала» накопилось 13 ударов в общей сумме и пять в створ.

23.12.2017. Чемпионат Испании. «Реал» — «Барселона» — 0:3

В одном из главных матчей сезона «Реал» был разгромлен на «Сантьяго Бернабеу» самым принципиальным противником. В системе 4−3−1−2 главная ставка делалась на Роналду с Бензема, которым помогал Матео Ковачич вместе с другими полузащитниками «сливочных». Замысел Зидана не сработал. После перерыва он бросил в бой Асенсио с Бэйлом, вот только и этот дуэт не спас Мадрид. Хозяева пробили 14 раз, мяч шёл в цель в пяти случаях, но так и не долетел до сетки.

13.01.2018. Чемпионат Испании. «Реал» — «Вильярреал» — 0:1

Домашнее поражение от «Вильярреала» было менее крупным, но никак не менее болезненным. Ведь в этой игре команда Зидана нанесла 28 ударов, а в створ — семь. Вполне достаточно для нескольких голов. У чужой штрафной в схеме 4−3−1−2 располагались Иско, Бэйл и Роналду, а усилить игру по замыслу тренера должны были одновременно вышедшие на замену Лукас Васкес с Асенсио. Однако стало лишь хуже — «Реал» получил мяч в собственные ворота.

27.02.2017. Чемпионат Испании. «Эспаньол» — «Реал» — 1:0

В столице Каталонии Зидан приберёг Роналду, с которым случались все пять предыдущих «сухарей». Группу атаки в системе 4−2−3−1 составили Иско (у него теперь тоже пять участий в пяти матчах без забитых мячей), Асенсио, Васкес и Бэйл. На подмогу по ходу встречи должны были прийти Бензема и Майораль: о них главный тренер вспомнил во втором тайме. «Сливочные» нанесли 10 ударов, причём половина на счету Бэйла, а в створ попали пять раз. И снова не забили. Это уже закономерность.

У «Реала» дикая проблема с реализацией, и Зидан пока явно не понимает как её решить.

Эспаньол 1:0
Первый тайм: 0:0
Реал
27.02.2018, 22:00 основной раунд: 26-й тур RCDE Stadium(Power8 Stadium)
Главные тренеры
Санчес Флорес Кике Зинедин Зидан
Голы
90+3′ Херард Морено (Ф. Серхио Гарсия) 7
Составы
Родригес Диего Лопес 13
Марк Наварро 2
81′ Аарон Кариколь 3
Оскар Дуарте 6
Сильва Давид Лопес 15
де ла Фуэнте Серхио Гарсия 9
Серхи Дардер 25
Херард Морено 7
Карлос Санчес 8
79′ Пабло Пьятти 19
Каррилью Леу Баптистан 11
70′ Мата Виктор Санчес 4
Эстебан Гранеро 23
1 Кейлор Навас
19 Ашраф Хакими
6 Фернандес Иглесиас Начо
4 Серхио Рамос
5 Рафаэль Варан
17 Лукас Васкес
20 Марко Асенсио
18 Маркос Льоренте
11 Гарет Бэйл 81′ 37′
24 Дани Себальос
22 Франсиско Роман Иско 69′
9 Карим Бензема
23 Матео Ковачич 90′
21 Борха Майораль
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 12
7 Удары в створ 5
3 Угловые 8
15 Фолы 10
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Хосе Мария Санчес Мартинес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Эспаньол
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Реал
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