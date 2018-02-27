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00:37 (мск), источник: ТАСС

«Эспаньол» победил «Реал», прервав серию из семи матчей без побед в чемпионате Испании

ТАСС, 28 февраля. «Эспаньол» победил «Реал» со счетом 1:0 в домашнем матче 26-го тура чемпионата Испании по футболу.

Источник: AFP 2018

Гол в компенсированное ко второму тайму время забил Херард Морено. Нападающий гостей Криштиану Роналду не принял участия в матче. Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан решил не включать португальца в заявку на игру с «Эспаньолом», предоставив ему отдых.

Мадридский клуб занимает третье место в турнирной таблице, набрав 51 очко. Команда отстает от идущей первой «Барселоны» на 14 баллов. «Эспаньол» располагается на 13-м месте (31).

«Реал» прервал семиматчевую беспроигрышную серию в национальном первенстве, «Эспаньол» победил впервые за восемь матчей в чемпионате Испании.

В следующем туре «Реал» 3 марта дома сыграет с «Хетафе». «Эспаньол» 4 марта в гостях встретится с «Леванте».

Эспаньол 1:0
Первый тайм: 0:0
Реал
27.02.2018, 22:00 основной раунд: 26-й тур RCDE Stadium(Power8 Stadium)
Главные тренеры
Санчес Флорес Кике Зинедин Зидан
Голы
90+3′ Херард Морено (Ф. Серхио Гарсия) 7
Составы
Родригес Диего Лопес 13
Марк Наварро 2
81′ Аарон Кариколь 3
Оскар Дуарте 6
Сильва Давид Лопес 15
де ла Фуэнте Серхио Гарсия 9
Серхи Дардер 25
Херард Морено 7
Карлос Санчес 8
79′ Пабло Пьятти 19
Каррилью Леу Баптистан 11
70′ Мата Виктор Санчес 4
Эстебан Гранеро 23
1 Кейлор Навас
19 Ашраф Хакими
6 Фернандес Иглесиас Начо
4 Серхио Рамос
5 Рафаэль Варан
17 Лукас Васкес
20 Марко Асенсио
18 Маркос Льоренте
11 Гарет Бэйл 81′ 37′
24 Дани Себальос
22 Франсиско Роман Иско 69′
9 Карим Бензема
23 Матео Ковачич 90′
21 Борха Майораль
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 12
7 Удары в створ 5
3 Угловые 8
15 Фолы 10
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Хосе Мария Санчес Мартинес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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