«Эспаньол» победил «Реал», прервав серию из семи матчей без побед в чемпионате Испании
ТАСС, 28 февраля. «Эспаньол» победил «Реал» со счетом 1:0 в домашнем матче 26-го тура чемпионата Испании по футболу.
ТАСС, 28 февраля. «Эспаньол» победил «Реал» со счетом 1:0 в домашнем матче 26-го тура чемпионата Испании по футболу.
Гол в компенсированное ко второму тайму время забил Херард Морено. Нападающий гостей Криштиану Роналду не принял участия в матче. Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан решил не включать португальца в заявку на игру с «Эспаньолом», предоставив ему отдых.
Мадридский клуб занимает третье место в турнирной таблице, набрав 51 очко. Команда отстает от идущей первой «Барселоны» на 14 баллов. «Эспаньол» располагается на 13-м месте (31).
«Реал» прервал семиматчевую беспроигрышную серию в национальном первенстве, «Эспаньол» победил впервые за восемь матчей в чемпионате Испании.
В следующем туре «Реал» 3 марта дома сыграет с «Хетафе». «Эспаньол» 4 марта в гостях встретится с «Леванте».
|Санчес Флорес Кике
|Зинедин Зидан
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|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|16
|Удары (всего)
|12
|7
|Удары в створ
|5
|3
|Угловые
|8
|15
|Фолы
|10
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Хосе Мария Санчес Мартинес (Испания)