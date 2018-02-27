«Эспаньол» победил «Реал», прервав серию из семи матчей без побед в чемпионате Испании

Источник: AFP 2018

Гол в компенсированное ко второму тайму время забил Херард Морено. Нападающий гостей Криштиану Роналду не принял участия в матче. Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан решил не включать португальца в заявку на игру с «Эспаньолом», предоставив ему отдых.

Мадридский клуб занимает третье место в турнирной таблице, набрав 51 очко. Команда отстает от идущей первой «Барселоны» на 14 баллов. «Эспаньол» располагается на 13-м месте (31).

«Реал» прервал семиматчевую беспроигрышную серию в национальном первенстве, «Эспаньол» победил впервые за восемь матчей в чемпионате Испании.