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27 февраля, источник: Vesti.kz

«Актобе» объявил о переходе Конысбаева, экс-чемпиона Бразилии и хавбека с опытом игры в Серии А

Футбольный клуб «Актобе» подписал пятерых новичков и продлил контракт с тремя молодыми игроками. Обо всех трансферах «красно-белые» сообщили в течение двух часов.

Новичком «Актобе» стал бывший полузащитник молодежной сборной Хорватии Хрвое Миличевича, который в прошлом сезоне провел три матча за «Пескару» в Серии А. Также в Италии 24-летний хавбек играл «Аквилу» и «Тераму» из Серии С, а начинал карьеру в боснийском «Зриньски», воспитанником которого является.

Подписал контракт с «Актобе» и 28-летний бразильский защитник Фабрисио Силва Дорнеллас. Для него это 16-й клуб за десять лет карьеры.

На родине Фабрисио выступал за родной «Фламенго», «Парану», «Палмейрас», «Крузейро», «Атлетико Паранаэнсе», «Васко Да Гама», «Виторию», «Флуминенсе» и «Брагантино».

Первым европейским клубом для Фабрисио стал немецкий «Хоффенхайм», а затем он защищал цвета сербского «Партизана», румынской «Астры», израильского «Ашдода» и кипрского «Омонии». Также в его карьере был таиландский «Муангтонг Юнайтед», но из-за проблем с документами он играл только в товарищеских матчах.

В 2009 году Фабрисио с «Фламенго» выиграл чемпионат Бразилии, а начало того года провел в аренде в «Хоффенхайме», за который сыграл шесть матчей в бундеслиге.

Также в 2009 году Фабрисио в составе молодежной сборной Бразилии стал серебряным призером чемпионата мира до 20 лет. На том турнире он провел два матча.

Еще одним иностранным новичком стал 25-летний полузащитник сборной Грузии Джамбул Джигаури, который этой осенью с македонским «Вардаром» играл в группе Лиги Европы. Ранее он также выступал за «Чихуру» и тбилисское «Динамо», c которым дважды становился чемпионом страны. За сборную он провел десять матчей и забил один гол.

Контракт с «Актобе» подписал вратарь Рамиль Нурмухаметов, в прошлом сезоне игравший за «Ордабасы». Также 30-летний воспитанник жамбылского футбола играл за родной «Тараз», «Кайрат», «Кайсар» и «Атырау».

Вторым казахстанским новичком стал Улан Конысбаев, который возвращается в футбол после тяжелой травмы, полученной в июне 2016 года в матче с Китаем. 28-летний полузащитник ранее играл за «Атырау», «Кайрат», «Астану», «Шахтер» и «Тараз».

Также «Актобе» продлил контракты с 22-летним нападающим Абатом Аймбетовым, 21-летним хавбеком Ардаком Саулетом и 22-летим вратарем Игорем Трофимцом.

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