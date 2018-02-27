Официально: Лория — игрок «Актобе»
Сегодня голкипер Давид Лория стал игроком «Актобе».
Сегодня голкипер Давид Лория стал игроком «Актобе».
В отеле «Calista», где базируется команда «красно-белых» на третьих
Свои подписи под контрактом поставили: с одной стороны- футболист, с другой стороны — генеральный директор «Актобе» Самат Смаков.
Досье: Давид Лория.
Амплуа: вратарь.
Дата рождения:
Гражданство: Казахстан Рост/вес: 186 см/80 кг.
Карьера: 1998/2002 — «Женис» (Казахстан) — 57 игр.
2003 — «Есиль Богатырь» (Павлодар) — 7 игр.
2004/2008 — «Шахтер» (Казахстан) — 110 игр.
2006 — «Астана» (Казахстан) — 24 игр.
2007 — «Хальмстад БК» (Швеция) — 7 игр.
2009 — «Спартак Н» (Россия) — 2 игры.
2009 — «Локомотив» (Казахстан) — 12 игр.
2010/2012 — «Иртыш» (Казахстан) — 55 игр.
2012/2013 — «Ризеспор» (Турция) — 33 игры.
2013/2014 — «Кайрат» (Казахстан) — 16 игр.
2014/2015 — «Каршияка» (Турция) — 8 игр.
2015/2017 — «Иртыш» (Казахстан) — 101 игр.
Национальная сборная: Казахстан до 21 года — 24 игры.
Казахстан (национальная) — 45 игр.
Достижения: Чемпион Казахстана: 2000, 2001, 2006.
Серебряный призёр чемпионата Казахстана: 2009, 2012.
Бронзовый призёр чемпионата Казахстана: 2007, 2010, 2013, 2016.
Обладатель Кубка Казахстана: 2000/01, 2002.
Бронзовый призёр
Личные достижения: Лучший футболист Казахстана: 2006.
Входит в пятерку рекордсменов по сыгранным матчам в чемпионатах Казахстана среди вратарей.