Официально: Лория — игрок «Актобе»

В отеле «Calista», где базируется команда «красно-белых» на третьих учебно-тренировочных сборах, был заключен контракт с казахстанским голкипером.

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Свои подписи под контрактом поставили: с одной стороны- футболист, с другой стороны — генеральный директор «Актобе» Самат Смаков.

Досье: Давид Лория.

Амплуа: вратарь.

Дата рождения: 31.10.1981 (37 лет).

Гражданство: Казахстан Рост/вес: 186 см/80 кг.

Карьера: 1998/2002 — «Женис» (Казахстан) — 57 игр.

2003 — «Есиль Богатырь» (Павлодар) — 7 игр.

2004/2008 — «Шахтер» (Казахстан) — 110 игр.

2006 — «Астана» (Казахстан) — 24 игр.

2007 — «Хальмстад БК» (Швеция) — 7 игр.

2009 — «Спартак Н» (Россия) — 2 игры.

2009 — «Локомотив» (Казахстан) — 12 игр.

2010/2012 — «Иртыш» (Казахстан) — 55 игр.

2012/2013 — «Ризеспор» (Турция) — 33 игры.

2013/2014 — «Кайрат» (Казахстан) — 16 игр.

2014/2015 — «Каршияка» (Турция) — 8 игр.

2015/2017 — «Иртыш» (Казахстан) — 101 игр.

Национальная сборная: Казахстан до 21 года — 24 игры.

Казахстан (национальная) — 45 игр.

Достижения: Чемпион Казахстана: 2000, 2001, 2006.

Серебряный призёр чемпионата Казахстана: 2009, 2012.

Бронзовый призёр чемпионата Казахстана: 2007, 2010, 2013, 2016.

Обладатель Кубка Казахстана: 2000/01, 2002.

Бронзовый призёр Восточно-Азиатских игр: 2001.

Личные достижения: Лучший футболист Казахстана: 2006.