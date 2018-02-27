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13:44 (мск), источник: Р-Спорт

СМИ: «Ювентус» дал футболисту «Ливерпуля» Джану неделю на подписание соглашения

МОСКВА, 27 фев — Р-Спорт. Руководство туринского «Ювентуса» дало неделю футболисту английского «Ливерпуля» Эмре Джану на подписание предварительного соглашения с итальянским клубом, сообщает Football Italia.

Источник: Reuters

Ранее «Старая синьора» в устной форме договорилась с немецким полузащитником о переходе в итальянский клуб летом, так как его контракт с мерсисайдцами заканчивается 30 июня этого года. Но до сих пор от Джана и его представителей не было никаких официальных заявлений.

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Как сообщает Gazzetta dello Sport, руководство «Ювентуса» намерено в ближайшие семь дней встретиться с представителями футболиста и подписать контракт, чтобы обезопасить себя от борьбы за Джана с другими английскими клубами, которые готовы предложить ему более пяти миллионов евро за сезон.

Эмре Джан в июле 2014 года перешел из леверкузенского «Байера» в «Ливерпуль», за который он сыграл 162 матча и забил 14 голов.

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