СМИ: «Ювентус» дал футболисту «Ливерпуля» Джану неделю на подписание соглашения
МОСКВА, 27 фев —
МОСКВА, 27 фев —
Ранее «Старая синьора» в устной форме договорилась с немецким полузащитником о переходе в итальянский клуб летом, так как его контракт с мерсисайдцами заканчивается 30 июня этого года. Но до сих пор от Джана и его представителей не было никаких официальных заявлений.
Как сообщает Gazzetta dello Sport, руководство «Ювентуса» намерено в ближайшие семь дней встретиться с представителями футболиста и подписать контракт, чтобы обезопасить себя от борьбы за Джана с другими английскими клубами, которые готовы предложить ему более пяти миллионов евро за сезон.
Эмре Джан в июле 2014 года перешел из леверкузенского «Байера» в «Ливерпуль», за который он сыграл 162 матча и забил 14 голов.