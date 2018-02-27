FA согласовала введение зимней паузы в АПЛ

FA готова пойти на такой шаг ради улучшения результатов английских клубов в еврокубках, а сборной — на международных турнирах. При этом ассоциации придётся выплатить неустойку иностранным телеканалам за перенос матчей.



В Чемпионшипе подобное нововведение невозможно, поскольку в турнире участвует 24 команды, и в расписании 46 туров.



Таким образом, в английской Премьер-лиге появится окно в начале февраля — как минимум 13 дней.