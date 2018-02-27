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FA согласовала введение зимней паузы в АПЛ
Футбольная ассоциация Англии (FA) согласовала с
Футбольная ассоциация Англии (FA) согласовала с
Как сообщает The Times, пауза будет создаваться путём переноса матчей пятого раунда Кубка Англии на середину недели и устранением переигровок.
FA готова пойти на такой шаг ради улучшения результатов английских клубов в еврокубках, а сборной — на международных турнирах. При этом ассоциации придётся выплатить неустойку иностранным телеканалам за перенос матчей.
В Чемпионшипе подобное нововведение невозможно, поскольку в турнире участвует 24 команды, и в расписании 46 туров.
Таким образом, в английской