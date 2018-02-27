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11:02 (мск), источник: Vesti.kz

Неймар увидел в одноклубнике конкурента на «Золотой мяч» и потребовал ПСЖ обменять его на Коутиньо

Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» намерен заполучить полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо в летнее трансферное окно. Об этом пишет El Pais.

Источник: Reuters

По информации издания, парижане готовы предложить каталанцам вариант обмена Коутиньо на своего нападающего Килиана Мбаппе с доплатой.

Такой шаг ПСЖ вызван недовольством главной звезды команды — Неймара, который считает Мбаппе потенциальным соперником в борьбе за «Золотой мяч» и чувствует себя некомфортно, играя с ним в одной команде. Кроме того, Коутиньо — близкий друг Неймара и его партнер по сборной Бразилии.

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В нынешнем сезоне на счету Неймара 20 голов и 16 голевых передач в 20 матчах Лиги 1. Мбаппе в таком же количество поединков продемонстрировал результативность вдвое скромнее — 10 голов и восемь ассистов.

При этом это не первый конфликт Неймаром с одноклубниками. Так, в сентябре 2017 года Эдинсон Кавани не дал бразильцу пробить пенальти. После этого появилась информация, что бразилец попросил руководство ПСЖ продать уругвайца. Также сообщалось, что парижский клуб предложил Кавани миллион евро за отказ от пенальти в пользу Неймара. В январе ситуация повторилась, правда на этот раз уперся бразилец.

Напомним, Мбаппе перешел в ПСЖ из «Монако» летом на правах аренды прошлым летом с правом выкупа за 180 миллионов евро. За Неймара парижане выложили «Барселоне» рекордные 222 миллиона евро, из которых 160 миллионов каталонцы выплатили «Ливерпулю» за Коутиньо.

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