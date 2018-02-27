Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Реакция Овечкина на победу сборной России на Олимпиаде
Названы лекарства, которые приводят к инсульту и инфаркту
Восьмилетний китаец два года не завтракал, чтобы спасти брата от рака
Реакция Путина на первую золотую медаль России на Олимпиаде-2018
Любовь Толкалина и ее дочь похвастались впечатляющей растяжкой
Текущие события
Футбол. Зарубежный
26.02
Леванте0
Бетис2
Футбол. Зарубежный
26.02
Кальяри0
Наполи5
Футбол. Зарубежный
26.02
Боруссия Д1
Аугсбург1
Футбол. Кубок России
11:30
СКА-Хабаровск
Шинник
Футбол. Кубок России
17:30
Амкар
Авангард К
Футбол. Зарубежный
22:00
Эспаньол
Реал
Все события
На закрытии Олимпиады объявили о большой ошибке - Губерниев
Западные СМИ в недоумении от РФ болельщиков на ОИ
Названа зарплата молодого инженера на АВТОВАЗе
5 нестандартных, но очень нужных машин (видео)
Более тысячи болельщиков встретили российских олимпийцев
Брызгалов: На Олимпиаде многие на льду словно капусту рубили
Поклонники Светланы Лободы попросили ее меньше краситься
Принц Гарри пригласит на свадьбу своих бывших девушех
В Японии создали препарат, убивающий грипп за сутки
Названы простые способы улучшить память
Россиянка 14 лет судилась за наследство саудовского принца
Строителей будут отслеживать по датчику
Фоторепортажи
8Все золото Пхенчхана. 24 февраля
17Все медалисты сборной России
01:50 (мск), источник: Чемпионат.com

Прокуроры просят четыре года тюремного заключения для Эрреры

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера вновь подозревается в участии в договорном матче между «Сарагосой» и «Леванте», который произошёл в 2011 году.

Источник: Reuters

Прокуроры требуют четырёхлетнего тюремного заключения для 28-летнего испанца, а также шестилетний запрет на игру в футбол. По испанскому законодательству условными считаются сроки до двух лет. Судебные иски также получили ещё 35 футболистов, подозреваемых в нечестной игре. Ожидается, что судебный процесс состоится в конце 2018 года или начале следующего.

В текущем сезоне Андер Эррера провёл 30 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну результативную передачу. «Манкунианцы» занимают вторую строчку в чемпионате Англии, набрав 59 очков, а также на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов встречаются с «Севильей» (первый матч — 0:0).

Сарагоса
НовостиМатчиСоставСтатистика
Леванте
НовостиМатчиСоставСтатистика
Манчестер Юнайтед
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 «Финал Россия – Германия – этим всё сказано. Безобразие, а не Олимпиада»
Эмоции зашкаливают: что творилось в раздевалке сборной России
Пхенчхан-2018 — каким мы его запомним
Российский форвард перейдет из «Тампы» в «Рейнджерс»
Более тысячи болельщиков встретили российских олимпийцев
Брызгалов: На Олимпиаде многие на льду словно капусту рубили
СМИ: Неймар пропустит три недели и не сыграет в матче с «Реалом»
В сборной Норвегии раскритиковали FIS из-за препаратов от астмы
СМИ: Фигурист Коляда получит 2,5 миллиона из бюджета Петербурга
Новости
Авто
Названа зарплата молодого инженера на АВТОВАЗе Российский автогигант готов принять на работу около 250 новых работников
Hi-Tech
Названы сроки освоения Марса и влияние на это Илона Маска Люди могут уже через 20 лет освоить Марс благодаря технологиям основателя компании SpaceX Илона Маска
Кино
Собчак поздравила 17-летнего сына Виторгана с дебютом в кино Даниил снялся в продолжении популярной комедии «Квартета И»
Недвижимость
Как выглядит реновация в других странах
Кремль хотят освободить для прогулок
Во имя защитника: что строили женщины для своих мужчин
Россияне взяли очень много ипотек
Леди
Тили-тили тесто: звездные пары, которые распишутся совсем скоро Мы подумали и решили, что некоторым звездным парам уже пора выходить на новый уровень, причем именно в этом году.
Дети
Необычная профессия: Галкин рассказал, кем хочет стать его сын Дети юмориста и певицы продолжают завоевывать сердца пользователей Сети.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь