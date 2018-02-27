Прокуроры просят четыре года тюремного заключения для Эрреры
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера вновь подозревается в участии в договорном матче между «Сарагосой» и «Леванте», который произошёл в 2011 году.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера вновь подозревается в участии в договорном матче между «Сарагосой» и «Леванте», который произошёл в 2011 году.
Прокуроры требуют четырёхлетнего тюремного заключения для 28-летнего испанца, а также шестилетний запрет на игру в футбол. По испанскому законодательству условными считаются сроки до двух лет. Судебные иски также получили ещё 35 футболистов, подозреваемых в нечестной игре. Ожидается, что судебный процесс состоится в конце 2018 года или начале следующего.
В текущем сезоне Андер Эррера провёл 30 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну результативную передачу. «Манкунианцы» занимают вторую строчку в чемпионате Англии, набрав 59 очков, а также на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов встречаются с «Севильей» (первый матч — 0:0).