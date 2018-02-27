Прокуроры просят четыре года тюремного заключения для Эрреры

Прокуроры требуют четырёхлетнего тюремного заключения для 28-летнего испанца, а также шестилетний запрет на игру в футбол. По испанскому законодательству условными считаются сроки до двух лет. Судебные иски также получили ещё 35 футболистов, подозреваемых в нечестной игре. Ожидается, что судебный процесс состоится в конце 2018 года или начале следующего.