Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Реакция Овечкина на победу сборной России на Олимпиаде
В Японии создали препарат, убивающий грипп за сутки
Материнство сокращает жизнь
Заявление спортсмена пролило свет на ситуацию с Крушельницким
Принц Гарри пригласит на свадьбу своих бывших девушех
Текущие события
Футбол. Зарубежный
26.02
Леванте0
Бетис2
Футбол. Зарубежный
26.02
Кальяри0
Наполи5
Футбол. Зарубежный
26.02
Боруссия Д1
Аугсбург1
Футбол. Кубок России
11:30
СКА-Хабаровск
Шинник
Футбол. Кубок России
17:30
Амкар
Авангард К
Футбол. Зарубежный
22:00
Эспаньол
Реал
Все события
На закрытии Олимпиады объявили о большой ошибке - Губерниев
Западные СМИ в недоумении от РФ болельщиков на ОИ
Volvo представила «сарай» нового поколения
Новый Peugeot 508: французы снова удивляют
Пхенчхан-2018 — каким мы его запомним
Российский форвард перейдет из «Тампы» в «Рейнджерс»
«Все идет»: Юлия Высоцкая примерила пуховик с юбкой
Двум российским лыжницам сделали предложение в аэропорту
В Японии создали препарат, убивающий грипп за сутки
Названы простые способы улучшить память
Россиянка 14 лет судилась за наследство саудовского принца
Строителей будут отслеживать по датчику
Фоторепортажи
8Все золото Пхенчхана. 24 февраля
17Все медалисты сборной России
00:18 (мск), источник: ТАСС

УЕФА фиксирует рекордные финансовые показатели и продолжает борьбу с неравенством

БРАТИСЛАВА, 26 февраля. /ТАСС/. Конгресс Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на очередном заседании в понедельник подвел итоги сезона-2016/17, которые стали рекордными в финансовом плане, и обрисовал не менее амбициозные планы на будущее.

Особое внимание глава организации Александер Чеферин вновь уделил поиску баланса между крупными и маленькими членами организациями.

УЕФА зафиксировал рекордную с момента основания организации в 1954 году прибыль в €2,836 млрд евро, что на шесть процентов больше чем в сезоне-2015/16. Было отмечено, что 85% суммы было распределено между ассоциациями — членами организации, а прибыль самой организации составила €209 млн.

Организация планирует значительно увеличить прибыль уже с сезона-2018/19. Планируется, что сделано это будет, прежде всего, благодаря стартующей в сентябре Лиге Наций — новому турниру национальных команд, благодаря которому увеличится количество официальных матчей между сборными. Организация рассчитывает получить выручку от турнира в размере €49 млн.

Финансовое процветание отразится на сборных, которые примут участие в чемпионате Европы 2020 года. Сумма призовых по сравнению с Евро-2016 увеличится на €70 млн — до €371 млн. Каждый участник гарантированно получит €9,25 млн, а победитель может заработать сумму до €34 млн.

УЕФА ищет баланс между богатыми и бедными

Чеферин, возглавивший УЕФА в сентябре 2016 года, изначально рассматривался как кандидат от так называемых маленьких национальных ассоциаций. Уже во вступительной речи на новом посту он отметил, что прежнее руководство организации поступило в корне неправильно, перераспределив квоту на участие в Лиге чемпионов в пользу увеличения для таких больших стран в футболе, как Англия, Испания, Италия и Германия. На конгрессе в понедельник словенец несколько раз подчеркнул выбранное почти полтора года назад направление.

«Клубные турниры по-прежнему требуют нашего серьезного внимания. Мы должны мечтать о том, чтобы все было идеально, но я не могу обещать вам достать звезду с неба, ведь я не торгую мечтами и не являюсь политиком. Мы должны осмелиться и переосмыслить наши модели, в частности, установить более конкурентную среду», — заявил он.

В прошлом году Чеферин не стал скрывать своего недовольства теми обходными путями, которыми французский «Пари Сен-Жермен», финансируемый катарскими инвесторами, приобрел у испанской «Барселоны» бразильского нападающего Неймара. В Братиславе он подчеркнул, что УЕФА не побоится изменить правила финансового «фэйр-плей». «Сейчас мы продвигаем улучшенный проект. Благодаря этому будет создана новая система, которая позволит уравнять возможности клубов и защитит игроков в юридическом плане», — отметил он.

Кроме того, Конгресс проголосовал против заявки на вступление в члены организации Футбольной ассоциации Джерси (JFA). Заявка рассматривалась повторно, после того как УЕФА в сентябре отклонил заявку острова, а Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) в июне 2017 года удовлетворил апелляцию JFA на это решение. В воскресенье, несмотря на заверения президента JFA, что футбол на острове зачахнет без вступления в УЕФА, Чеферин вновь отметил, что заявка не может быть удовлетворена, так как Джерси не является независимым государством. Вопрос, как поведет себя JFA, открыт.

Делегаты также выбрали новых членов исполкома организации и вице-президента ФИФА от Европы — им стали испанец Хуан Луис Ларреа Сароб и венгр Шандор Чани соответственно. Ранее свои посты в УЕФА пришлось покинуть испанцу Анхелю Марии Вильяру, который в декабре был отстранен от работы на посту президента Королевской испанской футбольной федерации из-за обвинений в коррупции.

Следующий очередной конгресс УЕФА пройдет 7 февраля 2019 года в Риме.

 Российские хоккеисты спели гимн: реакция МОК не заставила себя ждать
Анна Каренина против Китри: почему Загитова все-таки обошла Медведеву
Пхенчхан-2018 — каким мы его запомним
Российский форвард перейдет из «Тампы» в «Рейнджерс»
Более тысячи болельщиков встретили российских олимпийцев
Брызгалов: На Олимпиаде многие на льду словно капусту рубили
СМИ: Неймар пропустит три недели и не сыграет в матче с «Реалом»
В сборной Норвегии раскритиковали FIS из-за препаратов от астмы
СМИ: Фигурист Коляда получит 2,5 миллиона из бюджета Петербурга
Новости
Авто
Названа зарплата молодого инженера на АВТОВАЗе Российский автогигант готов принять на работу около 250 новых работников
Hi-Tech
Названы сроки освоения Марса и влияние на это Илона Маска Люди могут уже через 20 лет освоить Марс благодаря технологиям основателя компании SpaceX Илона Маска
Кино
Собчак поздравила 17-летнего сына Виторгана с дебютом в кино Даниил снялся в продолжении популярной комедии «Квартета И»
Недвижимость
Во имя защитника: что строили женщины для своих мужчин
В Москве обокрали квартиру безработной на 16 млн рублей
Мусульман возмутила мечеть в форме еврейской кипы
Россияне взяли очень много ипотек
Леди
Тили-тили тесто: звездные пары, которые распишутся совсем скоро Мы подумали и решили, что некоторым звездным парам уже пора выходить на новый уровень, причем именно в этом году.
Дети
Необычная профессия: Галкин рассказал, кем хочет стать его сын Дети юмориста и певицы продолжают завоевывать сердца пользователей Сети.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь